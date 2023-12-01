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Легкий салат з куркою та яблуком: смак вас здивує

20:15 4 грудня 2023
салат

Дуже свіже поєднання курки з яблуком та огірком однозначно вас здивує! За бажанням такий салат можна доповнити яйцями, сиром, грибами, можете комбінувати собі різні смаки, йдеться у спільноті «Рецепти файних господинь».

Склад:

1 куряче філе

1 червоне яблуко

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3 середні свіжі огірки

70 г кукурудзи

1−2 чайні ложки гірчиці в зернах

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2 столові ложки майонезу або грецького йогурту

Сіль, перець до смаку

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Приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді або запекти в духовці у фользі. Охолодити, нарізати соломкою. Також нарізуємо соломкою огірок та яблуко. Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо заправкою з майонезу та гірчиці. Можна подавати салат в тарталетках.

Раніше «ФАКТИ» радили приготувати новорічний салат «Серпантин» від відомої кулінарки Людмили Борщ.

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