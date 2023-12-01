Легкий салат з куркою та яблуком: смак вас здивує

Дуже свіже поєднання курки з яблуком та огірком однозначно вас здивує! За бажанням такий салат можна доповнити яйцями, сиром, грибами, можете комбінувати собі різні смаки, йдеться у спільноті «Рецепти файних господинь».

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Склад: 1 куряче філе 1 червоне яблуко РЕКЛАМА 3 середні свіжі огірки 70 г кукурудзи 1−2 чайні ложки гірчиці в зернах РЕКЛАМА 2 столові ложки майонезу або грецького йогурту Сіль, перець до смаку РЕКЛАМА Приготування Куряче філе відварити у підсоленій воді або запекти в духовці у фользі. Охолодити, нарізати соломкою. Також нарізуємо соломкою огірок та яблуко. Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо заправкою з майонезу та гірчиці. Можна подавати салат в тарталетках.

Раніше «ФАКТИ» радили приготувати новорічний салат «Серпантин» від відомої кулінарки Людмили Борщ.

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