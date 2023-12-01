Легкий салат з куркою та яблуком: смак вас здивує
Дуже свіже поєднання курки з яблуком та огірком однозначно вас здивує! За бажанням такий салат можна доповнити яйцями, сиром, грибами, можете комбінувати собі різні смаки, йдеться у спільноті «Рецепти файних господинь».
Склад:
1 куряче філе
1 червоне яблуко
3 середні свіжі огірки
70 г кукурудзи
1−2 чайні ложки гірчиці в зернах
2 столові ложки майонезу або грецького йогурту
Сіль, перець до смаку
Приготування
Куряче філе відварити у підсоленій воді або запекти в духовці у фользі. Охолодити, нарізати соломкою. Також нарізуємо соломкою огірок та яблуко. Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо заправкою з майонезу та гірчиці. Можна подавати салат в тарталетках.
Раніше «ФАКТИ» радили приготувати новорічний салат «Серпантин» від відомої кулінарки Людмили Борщ.
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