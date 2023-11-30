Новорічний салат «Серпантин» від Людмили Борщ: такий смачний, що гості ладні з’їсти цілий таз
Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує радувати шанувальників новими святковими стравами, і на додачу до «Французького бульвару» та «Марфи» пропонує приготувати салат з дуже «новорічною» назвою — «Серпантин».
«Для мене конфеті і серпантин — це незмінний атрибут новорічних свят, який завжди додає гарного настрою і оптимізму. Можливо, саме таким може стати для багатьох і цей салат. Впевнена, що на святковому столі він може стати просто незамінним, і вам доведеться готувати цілий таз салату! Адже „Серпантин“ з легкістю може стати нарівні зі звичними для нас „Олів'є“ та „Оселедцем під шубою“, та навіть перевершити їх!» — вважає кулінарка.
Для приготування салату знадобляться
- м'ясо — 250 г
- огірок — 1 шт;
- кукурудза — 150 г
- квасоля — 150 г
- морква по-корейски — 150 г
- майонез
- зелень, сіль.
Важливо: квасоля для контрасту кольорів має бути червоною (її можна придбати в консервованому вигляді).
А процес приготування пані Борщ показала на відео.
Вам також може сподобатися більш легкий салат «Білосніжка», що його готують з додаванням пекінської капусти та курячого філе.45