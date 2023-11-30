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Новорічний салат «Серпантин» від Людмили Борщ: такий смачний, що гості ладні з’їсти цілий таз

14:58 30 листопада 2023
Готовий салат

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує радувати шанувальників новими святковими стравами, і на додачу до «Французького бульвару» та «Марфи» пропонує приготувати салат з дуже «новорічною» назвою — «Серпантин».

«Для мене конфеті і серпантин — це незмінний атрибут новорічних свят, який завжди додає гарного настрою і оптимізму. Можливо, саме таким може стати для багатьох і цей салат. Впевнена, що на святковому столі він може стати просто незамінним, і вам доведеться готувати цілий таз салату! Адже „Серпантин“ з легкістю може стати нарівні зі звичними для нас „Олів'є“ та „Оселедцем під шубою“, та навіть перевершити їх!» — вважає кулінарка.

Для приготування салату знадобляться

  • м'ясо — 250 г
  • огірок — 1 шт;
  • кукурудза — 150 г
  • квасоля — 150 г
  • морква по-корейски — 150 г
  • майонез
  • зелень, сіль.

Важливо: квасоля для контрасту кольорів має бути червоною (її можна придбати в консервованому вигляді).

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А процес приготування пані Борщ показала на відео.

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Вам також може сподобатися більш легкий салат «Білосніжка», що його готують з додаванням пекінської капусти та курячого філе.

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