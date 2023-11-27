37.15 / 37.67 40.44 / 41.19
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фруктово-ягідний салат до зимових свят: смачно і красиво

22:30 29 листопада 2023
Фруктово-ягідний салат

Зимові свята не за горами. І якщо ви не вмієте пекти, готувати желе та інші складні десерти, приготуйте фруктово-ягідний салат. Подайте його красиво — і гості будуть у захваті. Такого роду десерти дуже популярні в ресторанах і коштують чималих грошей, особливо якщо серед інгредієнтів екзотичні фрукти і ягоди. Але і з цілком доступних дарів природи ласощі вийдуть чудовими. Яблука, груші, виноград, мандарини, апельсини, банани — це базові інгредієнти.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепти одразу п'яти ласощів із полуниці.

- Люблю такі рецепти за простоту і свіжий яскравий смак, — каже Елла Іванова. — Використовуємо будь-які ваші улюблені фрукти та ягоди. Грушу та яблуко нарізаємо кубиками. Мандарин, апельсин ділимо на часточки. Банан і ківі нарізаємо кружечками.

Святковий салат

  • 1 банан
  • 1 груша
  • 200 г винограду без кісточок
  • Мандарин
  • Апельсин
  • Ківі
  • Зерна граната
  • Для заправки
  • Сік 1 апельсина
  • Мед
  • М'ята
  • Можна додати будь-які улюблені горішки

З'єднати ягоди та фрукти. Заправити соусом. Перемішати.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з картоплею, виноградом і цибулею.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Білосніжка» від Людмили Борщ: простий, легкий і по-новорічному чарівний

Олександр Гончар

На війні з окупантами загинув український футболіст, який перемагав київське «Динамо»

Даніїл Меньшиков

50 тисяч доларів за дитину: колишній керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков розповів про спроби вивезти українських дітей за кордон

салат

Коли душа бажає свята: смачні салати, які легко замінять «Олів'є» на Різдво та Новий рік

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту