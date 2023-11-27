Фруктово-ягідний салат до зимових свят: смачно і красиво

Зимові свята не за горами. І якщо ви не вмієте пекти, готувати желе та інші складні десерти, приготуйте фруктово-ягідний салат. Подайте його красиво — і гості будуть у захваті. Такого роду десерти дуже популярні в ресторанах і коштують чималих грошей, особливо якщо серед інгредієнтів екзотичні фрукти і ягоди. Але і з цілком доступних дарів природи ласощі вийдуть чудовими. Яблука, груші, виноград, мандарини, апельсини, банани — це базові інгредієнти.

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Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепти одразу п'яти ласощів із полуниці.

- Люблю такі рецепти за простоту і свіжий яскравий смак, — каже Елла Іванова. — Використовуємо будь-які ваші улюблені фрукти та ягоди. Грушу та яблуко нарізаємо кубиками. Мандарин, апельсин ділимо на часточки. Банан і ківі нарізаємо кружечками.

Святковий салат 1 банан

1 груша

200 г винограду без кісточок

Мандарин

Апельсин

Ківі

Зерна граната

Для заправки

Сік 1 апельсина

Мед

М'ята

Можна додати будь-які улюблені горішки

З'єднати ягоди та фрукти. Заправити соусом. Перемішати.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з картоплею, виноградом і цибулею.

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Фото з альбому Елли Іванової

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