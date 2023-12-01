«Це шахрайська схема»: у «Нафтогазі» спростували інформацію про «соціальний тариф» на газ для деяких категорій населення

В Україні триває боротьба з шахрайством. В компанії «Нафтогаз» повідомили про нову шахрайську схему.

«Жодних інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж ті, що зазначені на офіційних ресурсах компаній Групи Нафтогаз, не існує. Зокрема, інформація про так званий „соціальний тариф“ для населення, за яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених родин встановлено тариф 4 грн за куб. м. газу, — не відповідає дійсності. І є черговою шахрайською схемою з метою заволодіння персональними даними та даними банківських рахунків. Група Нафтогаз направить до правоохоронних органів відповідне звернення з метою перевірки джерел поширення інформації про так званий „соціальний тариф“. Також закликаємо громадян бути обачними та не переходити за сумнівними посиланнями. Не передавати свої дані стороннім особам. Довіряйте тільки офіційним джерелам!» — йдеться у повідомленні компанії.

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Як писали «ФАКТИ», аферисти вигадують різні схеми, аби заволодіти грошима українців. Часто їхніми жертвами стають родичі бійців, які загинули чи зникли безвісти. Так, наприклад, було у Закарпатті, де шахраї виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 мільйонів гривень. А у Харкові затримали чоловіка, який за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути чоловіка з полону».

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