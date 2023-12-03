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«Приготуйте дітям казку»: імбирні пряники від переможця «МастерШефа» — «простіше вже нема куди»

12:42 3 грудня 2023
Печиво

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який розповідав, як приготувати картопляну запіканку — пастуший пиріг, поділився рецептом імбирних пряників — їх можна приготувати на різдвяні та новорічні свята

На своїй сторінці у соцмережах він запропнував фоловерам найпростіший рецепт печива.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 450 г;
  • Вершкове масло -100 г;
  • Цукор -100 г;
  • Мед -100 г;
  • Яйце 1шт + 2 жовтка;
  • Какао — 50 г;
  • Кориця -1.5 ч.л.;
  • Сода -2 ч.л. (без гірки);
  • Імбир сухий -2 ч.л.

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Приготування:

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  • В каструлі, що стоїть на вогні, розмішати цукор, мед, корицю та какао. Мішати, доки цукор не розчиниться.
  • Зняти з плити та додати соду, масло та яйця. Ретельно перемішати та додати борошно.
  • Тісто вимішати, залишити «відпочити» на 15 хвилин, а потім розкачати завтовшки 4−5 мм.
  • Вирізати печива за допомогою форм, покласти на пергамент на деко та випікати у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 8−10 хвилин.

За бажанням пряники можна прикрасити классичною глазур`ю: білок 1 яйця, цукрова пудра 150 г та пару крапель лимонного соку.

Раніше кондитерка-дизайнерка з Чернігова Олена Зіберт розповідала, як вона створила дивовижний пряничний будиночок-трансформер з висувними панорамними вікнами.

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Фото — скріншот

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