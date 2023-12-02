Салат «Жіноча радість» від Людмили Борщ: порадує кожну красуню у святкову ніч

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує радувати шанувальників новими стравами на зимові свята, додаючи до «географічних» смаколиків («Одеса», «Французький бульвар») трохи чарівності та казковості («Марфа» та «Білосніжка»).

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При цьому кулінарка розуміє, що ніяка «казковість» не може замінити серце жінки, яка любить своїх рідних і близьких. Тому вирішили потурбуватись і про господинь, на чиї плечі ляже головний тягар готування новорічного столу.

Для всіх працелюбних красунь пані Борщ пропонує салат під символічною назвою «Жіноча радість».

«Жіноча радість» — дуже свіжий і ніжний салат. А до того ж такий смачний!" — ділиться враженнями Людмила Борщ.

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Він ситний й легкий водночас. Таку назву салат отримав за те, що готується дуже швидко, і у кожної господині залишається вдосталь часу для того, щоб зайнятись іншими стравами, або ж радісно і весело зустріти Різдво чи Новий рік.

«Приготуйте цей салат, і всі ваші рідні будуть задоволеними і ситими, а ви, господинонька — більш усміхненою і веселою», — говорить майстриня-кулінарка.

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Для приготування салату знадобляться:

Яйця 3 шт.

Огірок 2 шт.

Сир плавлений 3 шт.

Сьомга 200 г.

Майонез

Сіль, перець.

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Процес же приготування Людмила Борщ традиційно показала на короткому відео.

Нагадаємо, що готуватися жінкам до свята також допомагають інші блогерки-красунечки та навіть коти!

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