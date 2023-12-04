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Книга рецептів

Бурячок з фетою: рецепт салату до святкового столу

22:30 7 грудня 2023
салат

Якщо ще не існує світового конкурсу новорічних салатів, то його варто оголосити. Адже салати на святковому столі — страва, без якої не обійтись. Вони мають бути смачні та гарні.

Рецептом салату з буряків та фети з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше радила приготувати корисний салат з пекінської капусти, яблука та апельсину.

Анна Конда: «Цей салат ситний та смачний. Переконайтесь у цьому, скуштувавши його»

— Цей салат ситний та легкий водночас, — говорить Анна Конда. - Тож раджу приготувати та пригостити близьких людей. Новий рік вже не за горами!

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Салат з фетою та буряками (2 порції)

Бурячок — 2 маленьких або 1 великий

Авокадо — 1 шт.

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Рукола — 100 г

Сир фета — 60 г

Волоські горіхи — 5 шт.

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Оливкова олія, мед та діжонська гірчиця для заправки

Сіль та перець до смаку

Відварюємо буряк і нарізаємо на шматочки. Викладаємо на тарілочку промиту та висушену руколу. Очищуємо та нарізаємо авокадо. Додаємо до руколи разом з бурячком. Далі викладаємо невеличкими шматочками фету та посипаємо подрібненими волоськими горіхами. Перед подачею заправляємо заправкою з оливкової олії, діжонської гірчиці та меду. Подаємо до столу й смачного!

Раніше кулінарна блогерка Анна Конда поділилася рецептом салату з моркви, яблука та кураги, який не зашкодить фігурі.

Читайте також: Новорічний салат «Міледі» від Людмили Борщ: елегантна страва з «мандариновим» сюрпризом

Фото з альбому Анни Конди

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