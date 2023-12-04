Бурячок з фетою: рецепт салату до святкового столу
Якщо ще не існує світового конкурсу новорічних салатів, то його варто оголосити. Адже салати на святковому столі — страва, без якої не обійтись. Вони мають бути смачні та гарні.
Рецептом салату з буряків та фети з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше радила приготувати корисний салат з пекінської капусти, яблука та апельсину.
— Цей салат ситний та легкий водночас, — говорить Анна Конда. - Тож раджу приготувати та пригостити близьких людей. Новий рік вже не за горами!
Салат з фетою та буряками (2 порції)
Бурячок — 2 маленьких або 1 великий
Авокадо — 1 шт.
Рукола — 100 г
Сир фета — 60 г
Волоські горіхи — 5 шт.
Оливкова олія, мед та діжонська гірчиця для заправки
Сіль та перець до смаку
Відварюємо буряк і нарізаємо на шматочки. Викладаємо на тарілочку промиту та висушену руколу. Очищуємо та нарізаємо авокадо. Додаємо до руколи разом з бурячком. Далі викладаємо невеличкими шматочками фету та посипаємо подрібненими волоськими горіхами. Перед подачею заправляємо заправкою з оливкової олії, діжонської гірчиці та меду. Подаємо до столу й смачного!
Раніше кулінарна блогерка Анна Конда поділилася рецептом салату з моркви, яблука та кураги, який не зашкодить фігурі.
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Фото з альбому Анни Конди135