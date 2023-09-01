Ідеальний тон обличчя — мрія кожної жінки. Та, як його досягти, завдання не з простих, адже купа тонуючих засобів без спеціальних знань не вирішує проблему. Отож, варто прислухатись до порад візажистки, викладачки Школи макіяжу Анни Баланюк, яка неодноразово брала участь у проєктах Ukrainian Fashion Week та Міс Україна. У інтерв’ю «ФАКТАМ» провідна українська експертка поділилась секретами ідеального макіяжу. До речі, Анна раніше відкрила читачам секрети макіяжу для дальньої дороги.

«Навіть найдорожчий тональний крем не виглядатиме гарно на недоглянутій шкірі обличчя»

— Анно, як досягти ідеального тону обличчя?

— Для мене як візажистки красивий тон шкіри — це чи не найголовніший етап макіяжу. У нас, як і у художників, красива картина починається з гарно підготованого полотна, бо навіть найдорожчий тональний крем не виглядатиме гарно на недоглянутій шкірі обличчя. Тому варто не забувати про щоденний догляд, що складається принаймні із очищення, тонізування та зволоження. Перед тим, як обирати собі в косметичку тональну основу на кожен день, варто розуміти, власницею якого типу шкіри є саме ви. Ваша шкіра обличчя може бути сухою (не має яскраво проявлених пор, матова, може відчувати стягнення після вмивання, за нестачі догляду має шелушіння), жирною (має яскраво виражені пори, блищить протягом дня, час від часу має запальні елементи), комбінованою (має блиск та пори в Т-зоні -центральній частині обличчя, але досить суху текстуру шкіри на щоках). Відповідно до типу шкіри варто обирати текстуру тонального засобу.

Для сухої шкіри підійдуть зволожувальні засоби з легкою текстурою, вони можуть мати маркування «флюїд», «hydrate» або «ліфтінг». Для жирної -- матуючі засоби, в назві яких ви часто зустрінете слова «matte» та «velvet».Щодо тональних засобів для комбінованої шкіри обличчя, маю вас трохи розчарувати, бо, на жаль, ще не вигадали засіб, який би мав одночасно і зволожувальну, і матуючу здатність. Але ви можете обирати засоби, які легко матують, і додатково зволожувати сухі зони, або, навпаки, обирати більш вологі текстури і окремо матуючою пудрою фіксувати Т-зону.

Анна Баланюк: «Для мене як візажистки красивий тон шкіри – це чи не найголовніший етап макіяжу»

— Як зрозуміти, який відтінок тонального крему та пудри личить?

- Є лише один вірний шлях у підборі відтінку тонального крему — це спробувати нанести його на шкіру. Але якщо ви будете тестувати його на руці (з будь- якого боку), то дізнаєтесь, який відтінок пасуватиме вашим рукам. Але ж ми плануємо носити тон на обличчі, то ж і тестувати відтінки краще на обличчі. А ще краще — на межі обличчя та шиї, бо насправді колір шкіри на щоці та на шиї дещо відрізняється і варто обрати компромісний варіант, щоб затоноване обличчя не існувало окремо від шиї. Тобто ви маєте нанести трохи тонального засобу збоку на щічку та розтягнути на шию. Якщо ви не бачите різницю в кольорі між шкірою та декоративним засобом — цей відтінок вам личить.

Стосовно пудри, варто спочатку з’ясувати, чи потрібна вона вам. Якщо ви власниця сухої шкіри, яка усі свої зусилля спрямовує на догляд за шкірою, її зволоження і навіть знайшла ідеальний тональний засіб, який має трохи вологий фінішний ефект, то вам точно не варто витрачатись на пудру. Повірте, на такій шкірі повсякденний макіяж тримається чудово і у вас не буде потреби його чимось фіксувати. Для решти дівчат я раджу обирати розсипчасті пудри, легкі та не надто матуючі, й наносити їх пензликом, а не пуховкою, що іде у комплекті з пудрою. Зазвичай такі засоби майже прозорі, тому проблем в вибором відтінку не має бути.

— Як зрозуміти, що певні відтінки точно не пасують?



— Якщо ви нанесли тональний засіб на межу обличчя та шиї, трохи його розтушували, і він залишається помітним, він вам точно не підходить.

На сприйняття кольору може впливати специфічне освітлення в магазині косметики. Тому якщо у вас є змога вийти із магазину та подивитись на шкіру із тоном при денному світлі — це було б ідеально.

— Як досягти рівного тону?

- Мати базово доглянуту шкіру, обрати тонуючий засіб відповідний до типу та відтінку вашої шкіри. Також варто скористуватись зволожуючим кремом перед нанесенням тонального засобу. Рівномірно розподіліть тональний крем за допомогою пальчиків або спонжика по шкірі, рухаючись за напрямком росту пушкових волосин. Особливу увагу приділіть лінії росту волосся, межі підборіддя та шиї, а також варто трохи затонувати вуха, якщо маєте намір носити зачіску, що їх відкриває.

— Які помилки найчастіше зустрічаються щодо тону обличчя?

— Невірно обрана текстура. Занадто суха підкреслює або провокує шелушіння на шкірі. Надто волога блищить, провалюється у пори, нестійко тримається протягом дня. Не додає краси і невірно обраний колір: світліший або темніший за шкіру обличчя, або занадто жовтий, сірий чи рожевий відтінок.

«Жодна декоративна косметика не має викликати у вас ніякого дискомфорту»

— У чому відмінність BB та CC кремів?

— BB — абревіатура від Blemish Balm, тобто корегуючий бальзам. Цей крем винайшов лікар- естетист у Німеччині в 1860-х роках. Це доглядовий зволожувальний крем із тонуючим ефектом. У наших магазинах можна зустріти багато тюбиків та баночок із назвою BB крем, але наразі вони мають дуже різну текстуру — від зовсім легеньких та напівпрозорих до середньо-щільних та матових. За моїм спостереженням, далеко не всі з них будуть доглядати та зволожувати вашу шкіру. Вибрати такий крем можна, лише тестуючи. СС крем або Color Control сream — це винахід корейців. Зазвичай це засіб, який коригує колір обличчя, частіше за все може трохи прибрати почервоніння та судинні сіточки, купероз. Цей крем зазвичай білий, але змінює колір при нанесенні на обличчя. Він більш прозорий і легкий у порівняння з BB кремом.

Щоб створити ідеальний тон обличчя, треба знати чимало секретів макіяжу

— Якому ж крему віддати перевагу та чому?

— Якщо порівнювати звичайний тональний крем, то в ньому набагато більше пігменту, що тонує шкіру, у порівнянні з BB кремом. І так само в BB кремі пігменту більш, ніж в СС кремі. Виходячи з цього, ви можете обрати засіб, який буде давати саме ту щільність покриття, якої ви прагнете. Дівчатам, у яких в цілому рівний відтінок обличчя і є лише трохи почервонінь від судинок, що розташовані близько до поверхні шкіри, підійде СС крем. Ті, хто хоче вирівняти неоднорідний тон шкіри, але при цьому лишитись, як зараз модно казати з «оголеною шкірою» (без засобів макіяжу), можуть обирати BB крем. А для створення ідеально рівного тону, який буде виглядати однаково привабливо і на фото, і в житті, варто обирати тональний крем.

Щодо протипоказань, ви маєте завжди пам’ятати, що жодна декоративна косметика не має викликати у вас ніякого дискомфорту. Якщо ви відчуваєте зуд, почервоніння або печію шкіри, негайно приберіть подразник. Ніхто з нас не застрахований від індивідуальних алергічних реакцій на косметику.

— Яке призначення прозорої пудри? Чи достатньо мати лише її у косметичці замість всіх тонуючих засобів?



- Прозора пудра найчастіше за все використовується професійними візажистами як фіксуючий та матуючий засіб, яким фінішують роботу зі шкірою. Виходячи з того, що вона прозора, не має тонуючих властивостей, отже ніяк не впливає на рівність відтінку вашої шкіри і не замінить вам тональний крем. Лише може зафіксувати тональний засіб (якщо є потреба), або заматувати шкіру (якщо ваша прозора пудра має матуючі компоненти).

«Якісний професійний пензлик може бути як натуральним, так і штучним»

— Які мають бути спонжики? Як часто їх треба прати та міняти?

— Спонжик, або як його ще називають «блендер для нанесення тонального крему», це мій абсолютний улюбленець серед інструментів. При виборі зверніть увагу на його м’якість, віддавайте перевагу більш м’яким та пористим варіантам. Обов’язково змочуйте спонжик водою і гарно відтискайте перед використанням. Вологий спонжик збільшується в розмірі, стає м’якішим та гарно розтушовує тональний крем. Після використання його варто прати, це можна зробити звичайним дитячим милом. Якщо після кількох використань ви вже не можете до кінця вимити пігмент, беріть новий спонж.

— Які пензлики для нанесення пудри кращі: штучні чи натуральні?

- Існує величезний вибір пензлів, майже у всіх брендів є аналоги натуральних пензликів зі штучного волокна, бо інколи у людей трапляється алергія на натуральний ворс. Якісний професійний пензлик може бути як натуральним, так і штучним. Головне, на що варто звернути увагу, це м’якість та щільність ворсу. Пензлики для пудри мають бути рихлими та м’якенькими, тільки так вони створять найтонше та непомітне оком вуалеве покриття. Стосовно кількості пензликів. У вас має бути їх як мінімум стільки, скільки декоративних засобів ви використовуєте у макіяжі (на один засіб або колір — один пензлик).

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з візажистккою Тетяною Бойко, яка радила, зокрема, як приховати подвійне підборіддя за допомогою макіяжу.

Фото з альбому Анни Баланюк

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