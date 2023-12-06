Не робіть цього, бо притягнете біди та невдачі: які речі не можна віддавати чи викидати взимку

Від сьогодні, Дня святого Миколая, залишилось зовсім небагато часу до Різдва та Нового Року, і саме в цей час дехто з українців намагається позбутись старих та непотрібних речей.

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Звичайно, логіка в цьому є: позбуваючись старого, можна залучити нове, пише Ukr.Media.

Однак, існують речі, які точно не слід викидати взимку, згідно з народними прикметами і забобонами, оскільки це може привернути невдачі і біди.

Святкові прикраси

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Викидання святкових прикрас після закінчення свят, на переконання езотериків здатне зруйнувати позитивну енергію, принесену цими прикрасами. Тож краще збережіть їх для наступного року, а викидайте тільки в разі пошкодження.

Улюблений одяг

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Улюблені речі часто зберігають із собою енергію та спогади. Тож викидання таких предметів у зимовий період здатне «перебити» позитивну енергетику.

Сувеніри з подорожей

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В цьому випадку теж діє правило щодо збереження духу — нових місць і вражень. Якщо сувенірів позбутися, це може призвести до втрати зв'язку з пригодами та зменшення внутрішнього багатства.

Квіткові горщики без рослин

Замість того щоб викидати їх, можна наповнити новими квітами або використовувати в декорі. Адже «утилізація» горщиків може стати причиною низки бід і невдач у житті кожної людини.

Списки нездійснених бажань

Листки паперу з нездійсненими бажаннями або планами краще не викидати, а навпаки — докласти всіх зусиль, щоб виправити несправедливість Всесвіту.

Зверніть увагу також на пояснення причин, чому не можна викидати старий гаманець і що робити, щоб гроші завжди були у новому.



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