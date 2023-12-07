«Бабусине» печиво від Лізи Глинської: готується легко, швидко та з простих інгридієтів

Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше нагадувала про несправедливо забутий рецепт торту «Мурашник», поділилася ще одним рецептом випічки з дитинства.

РЕКЛАМА

На своїй сторінці у соцмережах вона запропонувала фоловерам приготувати «бабусине печиво» з родзинками. «Готується дуже легко та швидко із простих інгредієнтів. Обов’язково приготуйте», — порадила Глінська.

Інгредієнти: Для тіста: 160 г вершкового масла (жирністю 82%);

50 г яєць (1 шт);

60 г цукру (3 ст. л. без гірки);

ванільний цукор (за бажанням);

40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);

280 г борошна (9,5 ст. л. з гіркою);

6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки);

1 г солі (1/5 ч. л.);

100 г родзинок. Для глазурування: РЕКЛАМА 20 г жовтка (1 шт);

10 мл молока (2 ч. л.);

цукор.

Читайте також: Домашнє печиво, яке просто тане в роті: приготуйте та смакуйте

Приготування: РЕКЛАМА Родзинки промиваємо в прохолодній воді та просушуємо на паперовому рушнику.

Об'єднуємо в мисці: кубики вершкового масла, цукор, ванільний цукор (за бажанням), цедру апельсину або лимону. Збиваємо, масло має посвітлішати.

Додаємо яйце кімнатної температури та ледь тепле молоко. Перемішуємо.

Змішуємо борошно, розпушувач, сіль та додаємо до масляно-яєчної маси та замішуємо тісто силіконовою лопаткою.

Додаємо родзинки та продовжуємо замішувати тісто.

Викладаємо тісто між двома листами пергаменту та розкачуємо його в прямокутник. Тісто дуже м'яке, тому можна його розтягувати за допомогою качалки. Товщина тіста має бути 5−6 мм.

Відправляємо лист тіста в холодильник на 2−3 години або в морозильну камеру на 1−1,5 години.

Дістаємо тісто з холодильника або морозильної камери. Знімаємо пергамент з двох сторін.

Нарізаємо тісто на прямокутники, має вийти 25 прямокутників.

Якщо за той час, коли ви розрізали тісто на прямокутники, воно стало дуже м'яким, поверніть його в морозильну камеру на 10−15 хвилин.

Перекладаємо прямокутники на деко з пергаментом.

Змішуємо жовток з молоком, змащуємо тісто та присипаємо цукром.

Відправляємо випікатися в розігріту до 170 градусів духовку з конвенцією на 18−20 хвилин.

Чекаємо поки печиво охолоне, пригощаємо та пригощаємось.

РЕКЛАМА

Раніше кулінарка Тетяна Петришина поділилася рецептом печива-трубочок «Хвилинка».

Фото — скріншот



331

Читайте нас у Facebook та Instagram