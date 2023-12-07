«Бабусине» печиво від Лізи Глинської: готується легко, швидко та з простих інгридієтів
Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше нагадувала про несправедливо забутий рецепт торту «Мурашник», поділилася ще одним рецептом випічки з дитинства.
На своїй сторінці у соцмережах вона запропонувала фоловерам приготувати «бабусине печиво» з родзинками. «Готується дуже легко та швидко із простих інгредієнтів. Обов’язково приготуйте», — порадила Глінська.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 160 г вершкового масла (жирністю 82%);
- 50 г яєць (1 шт);
- 60 г цукру (3 ст. л. без гірки);
- ванільний цукор (за бажанням);
- 40 мл молока (2 ст. л. + 2 ч. л.);
- 280 г борошна (9,5 ст. л. з гіркою);
- 6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки);
- 1 г солі (1/5 ч. л.);
- 100 г родзинок.
Для глазурування:
- 20 г жовтка (1 шт);
- 10 мл молока (2 ч. л.);
- цукор.
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Приготування:
- Родзинки промиваємо в прохолодній воді та просушуємо на паперовому рушнику.
- Об'єднуємо в мисці: кубики вершкового масла, цукор, ванільний цукор (за бажанням), цедру апельсину або лимону. Збиваємо, масло має посвітлішати.
- Додаємо яйце кімнатної температури та ледь тепле молоко. Перемішуємо.
- Змішуємо борошно, розпушувач, сіль та додаємо до масляно-яєчної маси та замішуємо тісто силіконовою лопаткою.
- Додаємо родзинки та продовжуємо замішувати тісто.
- Викладаємо тісто між двома листами пергаменту та розкачуємо його в прямокутник. Тісто дуже м'яке, тому можна його розтягувати за допомогою качалки. Товщина тіста має бути 5−6 мм.
- Відправляємо лист тіста в холодильник на 2−3 години або в морозильну камеру на 1−1,5 години.
- Дістаємо тісто з холодильника або морозильної камери. Знімаємо пергамент з двох сторін.
- Нарізаємо тісто на прямокутники, має вийти 25 прямокутників.
- Якщо за той час, коли ви розрізали тісто на прямокутники, воно стало дуже м'яким, поверніть його в морозильну камеру на 10−15 хвилин.
- Перекладаємо прямокутники на деко з пергаментом.
- Змішуємо жовток з молоком, змащуємо тісто та присипаємо цукром.
- Відправляємо випікатися в розігріту до 170 градусів духовку з конвенцією на 18−20 хвилин.
- Чекаємо поки печиво охолоне, пригощаємо та пригощаємось.
Раніше кулінарка Тетяна Петришина поділилася рецептом печива-трубочок «Хвилинка».
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