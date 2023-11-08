Печиво-трубочки «Хвилинка»: смаколик до ранкової кави

Хто ще не пробував таке печиво, то обов’язково приготуйте, дуже смачне. Воно легке у приготуванні, тонесеньке й хрустке. Готується з листкового тіста. Також з цього тіста дуже смачні пиріжки з гарбузовою начинкою — це справжня осіння вітамінна бомба. Рецептом печива поділилася кулінарка Тетяна Петришина.

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Інгредієнти: Тісто Вода — 130 г (кімнатної температури)

Олія — 120 г

Борошно — 350 г

Сіль — ¼ ч. л.

Цукор -1 ч. л (з гіркою)

Ванільний цукор — 5 г Начинка «карамелізовані яблука» РЕКЛАМА Яблука -1 кг (приблизно)

Цукор — від 80−100 г

Масло — 30 г

Кориця — 1 ч. л.

Ванільний цукор — 10 г

Крохмаль -1 ст. л.

Приготування:

Начинка. Яблука очистити, нарізати кубиками, додати цукор і масло та тушкувати в сковороді приблизно 10 хвилин. Коли цукор розтане і яблука почнуть карамелізуватися, додати крохмаль, корицю, ванільний цукор, ретельно розмішати і потушити ще 3 хвилини, щоб заварився крохмаль.

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Яблука повинні бути ціленькими, тому їх краще брати твердих сортів.

Тісто. У воду додати олію, сіль, цукор, ванільний цукор, поступово просіяне борошно, замісити мʼяке тісто. Розділити на 18 частин. Кожну розкачати в прямокутник дуже тоненько (це дуже важливо), як серветка паперова, щоб просвічувалось. Тісто розкачувати без борошна, розкачується воно дуже легко. На край прямокутничка, відступивши 1 см, викласти 1 ч. л. з гіркою начинки. З двох сторін тісто підгорнути до середини, згорнути трубочкою. Яйцем не змащувати, якщо це солодка начинка.

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Випікати в розігрітій до 210 градусів духовці 30−35 хвилин, щоб тісто підсохло, до злегка кремового кольору. Охолоджене печиво щедро присипати цукровою пудрою.

Раніше рецептом яблучного пиріга з корицею поділилася кулінарка Маріанна Ілавська. А фудблогерка Тетяна Літвінова пояснила, як з лаваша приготувати смачнючий смородиновий пиріг.

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