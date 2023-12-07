Салат з грушею та шароном: новорічний стіл буде особливим
Відкривати нові смаки — особливе задоволення. Тож спробуйте це зробити, готуючи незвичайні страви. Чи куштували ви колись салати з шароном? Якщо ні, час настав, бо нині сезон шарону. Приготуйте салат із шароном до свят. Мабуть, і для ваших гостей цей смак буде новим та особливим.
Подавайте страви у гарному посуді, тоді вони виглядатимуть апетитно. Можливо, у вас є різдвяний чи новорічний сервіз. Тоді саме час ним скористуватись. Гарне сервірування завжди надовго запам’ятовується.
Рецептом новорічної страви поділилася з «ФАКТАМИ» українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше розповіла, як приготувати салат з пекінської капусти, яблука та апельсина.
— Цей салат дуже вишуканий, — говорить Анна Конда. — Його смак сподобається тим, хто цінує особливе.
Салат з грушею та шароном
Інгредієнти (на 2 порції):
листя салату (100 г)
шарон — 1 шт.
груша — 1 шт.
волоські горіхи (можна й інші, які вам до смаку) — 4 шт.
оливкова олія та сік лимону для заправки
Викладаємо листя салату, додаємо порізані на шматочки грушку та шарон. Посипаємо подрібненими горішками, збризкуємо соком лимона та заправляємо оливковою олією.
Раніше Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом салату з моркви, яблука та кураги.
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Фото з альбому Анни Конди79