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Салат з грушею та шароном: новорічний стіл буде особливим

22:31 10 грудня 2023
салат

Відкривати нові смаки — особливе задоволення. Тож спробуйте це зробити, готуючи незвичайні страви. Чи куштували ви колись салати з шароном? Якщо ні, час настав, бо нині сезон шарону. Приготуйте салат із шароном до свят. Мабуть, і для ваших гостей цей смак буде новим та особливим.

Подавайте страви у гарному посуді, тоді вони виглядатимуть апетитно. Можливо, у вас є різдвяний чи новорічний сервіз. Тоді саме час ним скористуватись. Гарне сервірування завжди надовго запам’ятовується.

Рецептом новорічної страви поділилася з «ФАКТАМИ» українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше розповіла, як приготувати салат з пекінської капусти, яблука та апельсина.

— Цей салат дуже вишуканий, — говорить Анна Конда. — Його смак сподобається тим, хто цінує особливе.

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Салат з грушею та шароном

Інгредієнти (на 2 порції):

листя салату (100 г)

шарон — 1 шт.

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груша — 1 шт.

волоські горіхи (можна й інші, які вам до смаку) — 4 шт.

оливкова олія та сік лимону для заправки

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Викладаємо листя салату, додаємо порізані на шматочки грушку та шарон. Посипаємо подрібненими горішками, збризкуємо соком лимона та заправляємо оливковою олією.

Анна Конда: «Цей салат вишуканий»

Раніше Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом салату з моркви, яблука та кураги.

Читайте також: Салат з інжиру та козиного сиру: готується лише кілька хвилин

Фото з альбому Анни Конди

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