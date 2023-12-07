Чому не потрібно довго прогрівати двигун автомобіля взимку і як правильно це робити

У зимовий період багато водіїв вважають за краще довго прогрівати свої автомобілі в очікуванні поліпшення роботи двигуна. Однак автоексперти, які раніше розповіли, як можна зменшити витрату пального в автомобілі взимку, попереджають, що занадто довгий прогрів може бути не тільки неефективним, але і небезпечним для автомобіля. озглянемо чому експерти рекомендують обмежувати час прогріву і як це може вплинути на технічний стан транспортного засобу, пише U-NEWS.

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Водії часто припускають, що чим довше автомобіль прогрівається, тим краще для його двигуна. Проте, експерти стверджують, що тривалий прогрів на холостих обертах може викликати низку проблем. По-перше, це пов’язано зі зносом двигуна, так як на холодному мастилі деталі менше захищені, і тиск мастила знижений. Це прискорює процес старіння та зносу механізмів, що у результаті скорочує термін служби двигуна.

Довге прогрівання також може сприяти накопиченню сажі на свічках запалювання. Це може знизити ефективність згоряння палива та збільшити витрати. Крім того, занадто довге прогрівання призводить до великих викидів шкідливих речовин в атмосферу, шкодячи довкіллю.

Як правильно прогрівати автомобіль?

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Експерти рекомендують коротший прогрів, приблизно 2−3 хвилини. Оптимальним часом прогріву вважається поява теплого повітряного потоку з печі. Спостереження за індикаторами температури на панелі приладів також може допомогти визначити, коли двигун стає готовим до руху.

У результаті правильний підхід до прогріву автомобіля не тільки зберігає ресурси двигуна, а й допомагає скоротити викиди шкідливих речовин. Експерти радять водіям не захоплюватися довгим прогріванням та обирати більш ефективні способи підготовки автомобіля до руху в холодну пору року.

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Як писали «ФАКТИ», автоексперти радять у холодну пору року прогрівати не тільки двигун автомобіля, а й автоматичну коробку передач. Втім, вони зазначають, що у зимовий період прогрів авто може збільшити витрату палива.

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