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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Enrique Sanisidro
Розмір: 27×20 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Наприкінці XIX століття великою популярністю в Англії користувався театральний актор на прізвище Фут. Якось, мандруючи країною, він зупинився на нічліг у маленькому містечку неподалік Честера.
Замовивши собі в шинку вечерю, містер Фут із задоволенням з'їв його і на поштиве запитання господаря шинку, чи сподобалася йому їжа, гість, перебуваючи у відмінному настрої, відповів:
- Сьогодні я повечеряв найкраще в Англії!
- За винятком нашого мера, — ввічливо поправив його шинкар.
- Що за маячня? — здивувався Фут. — Я точно пообідав найкраще!
- Окрім нашого мера, — наполегливо уточнив шинкар.
Словесна суперечка переросла в гучний конфлікт, внаслідок чого шинкар потягнув актора до того самого мера. Мер, вислухавши шинкаря, повідомив Футу, що в їхньому місті всім давно і суворо наказано висловлювати всіляку повагу до мера і згадувати його за кожної нагоди. Порушникам цього розпорядження загрожує або штраф, або добу в'язниці. Актор одразу заплатив штраф і, обурений такою безглуздою історією, в серцях вигукнув:
- У житті своєму не зустрічав ще такого дурня, як цей шинкар!
Потім повернувся до мера і уклінно додав:
- За винятком мера, звісно…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Сх
Тиск: 752 мм