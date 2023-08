Обмеження ціни на російську нафту, запроваджене країнами «Великої сімки» та іншими союзниками, продовжує діяти, вважає британський уряд. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Міністерством фінансів у Лондоні.

Згідно із заявою, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило про зниження доходів від експорту російської нафти в червні майже на десять мільярдів доларів США у порівнянні з тим же місяцем минулого року. Лише з травня по червень доходи впали на 1,5 мільярда доларів. Дослідницька організація Centre for Research on Energy and Clean Air також підрахувала, що обмеження цін на нафту коштує росії 160 мільйонів євро на день. Британці також посилаються на російські урядові джерела, які стверджують, що доходи москви від енергетичного сектору в першому кварталі цього року були на 45% нижчими, ніж роком раніше.

Обмеження ціни на російську нафту, запроваджене в грудні минулого року, покликане змусити росію продавати нафту не дорожче 60 доларів за барель (159 літрів) покупцям в інших державах. Обмеження є однією з санкцій, запроваджених Заходом у відповідь на агресивну війну, розв'язану москвою проти України. З лютого гранична ціна на нафту була також поширена на нафтопродукти.

Раніше експерт пояснив, чому до осені вартість бензину в Україні може зрости до 60 гривень за літр.

