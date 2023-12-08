Схуднути до Нового року: Тетяна Литвинова порадила незвичайну страву

До Нового року залишилося 23 дні, і у багатьох жінок залишається вдосталь часу для того, щоб позбутися зайвих грамів ваги і почуватися під час новорічних святкувань легкою, повітряної і ще більше чарівною.

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Скористатися для цього можна порадами від Тетяна Литвинової, які вона привела в своїй книзі про здорове харчування.

Одна з них — не боятися експерементувати з поєднанням м'яса і овочів.

Такий принцип вона показала на приготуванні курячих рубаних котлет з овочами.

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«Їж і худни — девіз цієї страви», — впевнена Тетяна Литвинова.

Для неї потрібні дуже прості інгридієнти:

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куряче філе — 520 г

солодкий перець — 120 г

цибуля — 120 г

масло гхі — 10 г

1 яйце

кріп — 10 г

сіль/перець

духовка, сіліконові форми.

Це все що вам буде потрібно для приготування цієї смакоти.

Етапи готування

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1. Порубити філе ножем

2. Нарізати перець та цибулю брунуа (дрібним кубиком)

3. Цибулю притомити з маслом гхі та 2 ст л води під кришкою до золотистого кольору.

4. Нарізати ніжну частину зелені.

5. З"еднати всі елементи страви і перемішати.

6. Наповнити сіліконові формочки і запікати при 180 градусах 25 — 30 хв

«Приємного апетиту і міцного здоров’я», — порадила відома кулінарка всім українкам.

Нагадаємо, раніше Тетяна Литвинова показала, як французи готують гарячу закуску на Різдво.

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