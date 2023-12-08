Схуднути до Нового року: Тетяна Литвинова порадила незвичайну страву
До Нового року залишилося 23 дні, і у багатьох жінок залишається вдосталь часу для того, щоб позбутися зайвих грамів ваги і почуватися під час новорічних святкувань легкою, повітряної і ще більше чарівною.
Скористатися для цього можна порадами від Тетяна Литвинової, які вона привела в своїй книзі про здорове харчування.
Одна з них — не боятися експерементувати з поєднанням м'яса і овочів.
Такий принцип вона показала на приготуванні курячих рубаних котлет з овочами.
«Їж і худни — девіз цієї страви», — впевнена Тетяна Литвинова.
Для неї потрібні дуже прості інгридієнти:
- куряче філе — 520 г
- солодкий перець — 120 г
- цибуля — 120 г
- масло гхі — 10 г
- 1 яйце
- кріп — 10 г
- сіль/перець
- духовка, сіліконові форми.
Це все що вам буде потрібно для приготування цієї смакоти.
Етапи готування
1. Порубити філе ножем
2. Нарізати перець та цибулю брунуа (дрібним кубиком)
3. Цибулю притомити з маслом гхі та 2 ст л води під кришкою до золотистого кольору.
4. Нарізати ніжну частину зелені.
5. З"еднати всі елементи страви і перемішати.
6. Наповнити сіліконові формочки і запікати при 180 градусах 25 — 30 хв
«Приємного апетиту і міцного здоров’я», — порадила відома кулінарка всім українкам.
Нагадаємо, раніше Тетяна Литвинова показала, як французи готують гарячу закуску на Різдво.196