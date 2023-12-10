Доплата до пенсій військовослужбовцям: експерт пояснив, хто може отримати додаткові кошти

В Україні ветерани війни можуть отримати доплати до пенсій та виходити на заслужений відпочинок у віці 55 років. Однак є кілька певних умов для одержання коштів.

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Про це розповів незалежний експерт Сергій Коробкін, пише профільне видання.

За його словами, сумарно розмір пенсії у громадян зі статусом УБД з усіма надбавками (крім пенсій за особливі заслуги) має становити не менше ніж 210% рівня прожиткового мінімуму.

Вік та умови виходу на пенсію можуть відрізнятися. Учасники бойових дій, які не є кадровими військовими, можуть виходити на пенсію на п'ять років раніше і повинні мати страховий стаж.

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Так, якщо громадянин не був усе життя військовим, проте тепер має статус УБД, для призначення пенсії йому потрібно обов'язково мати достатню кількість стажу. Зокрема кадровий військовий може вийти на пенсію на 15 і навіть 20 років раніше, якщо є достатня кількість військової вислуги.

Пенсію військовим за вислугу років призначають:

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незалежно від віку — якщо є 25 років військової вислуги; льотчикам та підводникам — 20 років;

у 45 років — якщо є 25 років стажу, з яких не менше ніж 12 років та 6 місяців вислуги;

у 45 років — за наявності 20 років вислуги, незалежно від загального стажу.

Деякі види служби можуть належати до вислуги років у подвійному чи потрійному розмірі. Зокрема, у потрійному — за періоди участі у бойових діях (в АТО).

Нагадаємо, що нині депутати хочуть, аби місяць безпосередьої участі у бойових діях при виході на пенсію за вислугою років рахувався за чотири, а перебування в полоні — за п'ять.

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