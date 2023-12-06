Салат «Чорна перлина» з чорносливом від Людмили Борщ: не просто страва, а справжнє чаклунство
Відома кулінарна майстриня Людмила Борщ продовжує радувати шанувальників рецептами страв не тільки на свята, а й на кожен день.
Адже зима така довга, і в ній так багато вечорів, коли хочеться порадувати домашніх чимось новеньким і оригінальним.
Таким, як незвична страва під назвою «Чорна перлина».
«Салат „Чорна перлина“ — це не просто страва, це справжнє чаклунство. Цей салат дозволить вам створити незабутні моменти новорічного свята», — стверджує фахівець.
Для приготування страви знадобляться:
- копчений чорнослив;
- яйця — 3 штуки;
- крабові палички;
- сир;
- майонез.
Процес приготування «перлин» Людмила показала на коротенькому відео.
На відміну від попередніх страв кулінарка не приготувала ніякої легенди про назву салату, тому шанувальникам доводиться тільки здогадуватися, з чим воно пов'язане.
Одна зі здогадок — можливо, з серіалом часів дитинства або юності кулінарині?
Нагадаємо, що нещодавно Людмила Борщ здивувала шанувальників салатом «Міледі» (яка не з «Трьох мушкетерів»). А Тетяна Литвинова «відповіла» їй салатом «Прекрасна Марія». Обидва виявилися дуже смачними.136