Салат «Чорна перлина» з чорносливом від Людмили Борщ: не просто страва, а справжнє чаклунство

Відома кулінарна майстриня Людмила Борщ продовжує радувати шанувальників рецептами страв не тільки на свята, а й на кожен день.

Адже зима така довга, і в ній так багато вечорів, коли хочеться порадувати домашніх чимось новеньким і оригінальним.

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Таким, як незвична страва під назвою «Чорна перлина».

«Салат „Чорна перлина“ — це не просто страва, це справжнє чаклунство. Цей салат дозволить вам створити незабутні моменти новорічного свята», — стверджує фахівець.

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Для приготування страви знадобляться:

копчений чорнослив;

яйця — 3 штуки;

крабові палички;

сир;

майонез.

Процес приготування «перлин» Людмила показала на коротенькому відео.

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На відміну від попередніх страв кулінарка не приготувала ніякої легенди про назву салату, тому шанувальникам доводиться тільки здогадуватися, з чим воно пов'язане.

Одна зі здогадок — можливо, з серіалом часів дитинства або юності кулінарині?

Нагадаємо, що нещодавно Людмила Борщ здивувала шанувальників салатом «Міледі» (яка не з «Трьох мушкетерів»). А Тетяна Литвинова «відповіла» їй салатом «Прекрасна Марія». Обидва виявилися дуже смачними.

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