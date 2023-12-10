Довгоочікувана перемога «Чорноморця» та порятунок «Ворскли» у нефартовій Полтаві: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 10 грудня, у Всесвітній день футболу у Полтаві та Одесі відбулися ще два поєдинки 17-го туру української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 17-й тур

10 грудня (неділя)

«Чорноморець» (Одеса) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Путря, 77, з пенальті). Юніорські склади — 1:2.

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На рідній арені в Одесі підопічні Романа Григорчука з перших хвилин робили все можливе, щоби реабілітуватися перед уболівальниками за чотири поразки поспіль. Але досягти бажаного футболістам «Чорноморця» вдалося лише на 77-й хвилині, коли капітан команди Путря реалізував пенальті. «Моряки» не лише здобули довгоочікувану перемогу, а й перервали вражаючу серію «Колоса» без поразок в УПЛ, яка налічувала цілих 9 зустрічей.

«Ворскла» (Полтава) — «Рух» (Львів) — 1:1 (Степанюк, 83 — Руніч, 24). На 85-й хвилині вилучено Степанюка («Ворскла»). Юніорські склади — 3:2.

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Команда Віктора Скрипника підійшла до поєдинку з одним із найнезручніших своїх суперників в УПЛ «Рухом» (2 нічиї та 2 поразки в останніх чотирьох матчах проти львів'ян) із 5-матчевою серією без перемог на своєму полі в чемпіонаті України.

«Ворскла» знову не перемогла у рідній Полтаві. Ба більше, полтавці, які закінчували зустріч через вилучення з поля автора гола Степанюка в меншості, зуміли врятуватися від поразки лише незадовго до фінального свистка.

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9 грудня (субота)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Кожушко, 11, Понедєльник, 41 — Герреро, 43, Батагов, 78). Юніорські склади — 2:4.

8 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Жуліо Сезар, 14, у свої ворота, Зубков, 69). На 51-й хвилині Зубков («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:2.

«Полісся» (Житомир) — «Дніпро-1» — 1:1 (Тейлор, 62 — Філіппов, 49). Юніорські склади — 2:3.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 34 очки (17 матчів);

2. «Дніпро-1» — 34 (17);

3. «Полісся» — 32 (17);

4. «Шахтар» — 31 (15);

5. «Рух» — 26 (17);

6. «Динамо» — 25 (13);

7. «Ворскла» — 23 (17);

8. «Чорноморець» — 22 (16);

9. «Колос» — 21 (16);

10. ЛНЗ — 20 (16);

11. «Металіст 1925» — 15 (16);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Зоря» — 12 (14);

15. «Верес» — 12 (16);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олег Кожушко («Кривбас»); 6 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 4 — Андрій Ярмоленко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Бені Макуана («Полісся»), Олександр Зубков («Шахтар»).

В останньому у році, що минає, 17-му, турі чемпіонату України 11 грудня також зіграють: «Динамо» — «Оболонь», «Металіст 1925» — «Олександрія». Матч ЛНЗ — «Минай» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст Євген Чеберко став чемпіоном американської ліги MLS у складі «Коламбус Крю».

Фото ФК «Ворскла»

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