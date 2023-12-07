Де дивитись онлайн «Динамо» — «Оболонь»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч 17-го туру УПЛ

У п'ятницю, 8 грудня, поєдинками у Житомирі та Львові стартує останній у році, що минає, 17-й, тур чемпіонату України з футболу. «Полісся» Юрія Калитвинцева прийме на своєму полі «Дніпро-1» Юрія Максимова, що несподівано програв «Ворсклі» (1:2), а в гості до «Шахтаря», який забезпечив собі єврокубкову весну, на «Арену Львів» приїде «Верес».

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У суботу, 9 грудня, у Кривому Розі зійдуться лідер прем'єр-ліги «Кривбас» та «Зоря», яка після нічиєї з «Рухом» (0:0) збільшила свою серію без перемог у всіх турнірах до восьми зустрічей. Хто забув, нинішній наставник криворіжан Юрій Вернидуб свого часу плідно працював із луганськими «мужиками».

Ще два матчі туру заплановано на неділю, 10 грудня. У Полтаві «Ворскла» побореться за три очки з «Рухом», а «Чорноморець» після чотирьох поразок поспіль спробує реабілітуватися перед уболівальниками у домашній грі з «Колосом».

І нарешті, у понеділок, 11 грудня, «Металіст 1925» на арені «Лівий берег» під Києвом зустрінеться з «Олександрією», а на київському стадіоні імені Валерія Лобановського «Динамо», яке здолало харків'ян у перенесеному матчі (4:2), зіграє у столичному дербі зі своїм кубковим кривдником «Оболонню». Нагадаємо, що у першому колі тоді ще команда Мірчі Луческу обіграла «пивоварів» на їхньому полі — 4:2.

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Бачать фаворитом букмекери «біло-синіх» і цього разу. Наприклад, контора Vbet ставки на виграш підопічних Олександра Шовковського приймає з коефіцієнтом 1,31, на нічию — 6,20, на перемогу хлопцв Валерія Іващенка — 10,00.

Чемпіонат України. 17-й тур

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8 грудня (п'ятниця)

«Полісся» — «Дніпро-1» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

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«Шахтар» — «Верес» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

9 грудня (субота)

«Кривбас» — «Зоря» 15:00 YouTube-канал ФК «Кривбас»

10 грудня (неділя)

«Ворскла» — «Рух» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Чорноморець» — «Колос» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

11 грудня (понеділок)

«Металіст 1925» — «Олександрія» 14:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Динамо» — «Оболонь» 15:00 «2+2», YouTube-канал Football Hub

Матч ЛНЗ — «Минай» перенесено на невизначений термін.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 33 (16);

3. «Полісся» — 31 (16);

4. «Шахтар» — 28 (14);

5. «Динамо» — 25 (13);

6. «Рух» — 25 (16);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. ЛНЗ — 20 (16);

10. «Чорноморець» — 19 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (16);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 11 (13);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 5 — Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» не дограло матч чемпіонату України з «Минаєм».

Фото ФК «Динамо»

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