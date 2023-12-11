Те, що росія після більш ніж двомісячної перерви знову атакувала цілі в Україні за допомогою своїх стратегічних повітряних сил, може бути початком більш масштабної кампанії, згідно з британськими оцінками.

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У ніч проти 7 грудня російські військово-повітряні сили вперше з 21 вересня завдали масштабних ударів по Києву і центральній Україні за допомогою бомбардувальної авіації, повідомило в неділю Міністерство оборони Великобританії в сервісі коротких повідомлень X (колишній Twitter).

Ворожі літаки, найімовірніше, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем. Також було здійснено атаку ракетами, скоріш за все, AS-23a KODIAK (так позначають ракети Х-101, Х-102 у НАТО).

«Це, ймовірно, стало початком більш скоординованої кампанії росії, спрямованої на ослаблення енергетичної інфраструктури України», — написали британці у своєму повідомленні.

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Згідно з первинними повідомленнями, більшість ракет були успішно перехоплені. Хоча повідомляється про загибель щонайменше однієї цивільної особи на Дніпропетровщині.

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення експертів щодо скорочення військової допомоги Україні.

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