Російські авіаудари є початком нової кампанії, — вважає британська розвідка
Те, що росія після більш ніж двомісячної перерви знову атакувала цілі в Україні за допомогою своїх стратегічних повітряних сил, може бути початком більш масштабної кампанії, згідно з британськими оцінками.
У ніч проти 7 грудня російські військово-повітряні сили вперше з 21 вересня завдали масштабних ударів по Києву і центральній Україні за допомогою бомбардувальної авіації, повідомило в неділю Міністерство оборони Великобританії в сервісі коротких повідомлень X (колишній Twitter).
Ворожі літаки, найімовірніше, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем. Також було здійснено атаку ракетами, скоріш за все, AS-23a KODIAK (так позначають ракети Х-101, Х-102 у НАТО).
«Це, ймовірно, стало початком більш скоординованої кампанії росії, спрямованої на ослаблення енергетичної інфраструктури України», — написали британці у своєму повідомленні.
Згідно з первинними повідомленнями, більшість ракет були успішно перехоплені. Хоча повідомляється про загибель щонайменше однієї цивільної особи на Дніпропетровщині.
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