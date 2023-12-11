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Салат з курячим філе, томатами та сливами: ситно та смачно

22:31 13 грудня 2023
салат

Готувати салати — радість для творчої людини. А смакувати незвичайним салатом — радість не менша. Рецептом незвичайної страви з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, яка раніше порадила на свято приготувати салат з грушею та шароном.

— Цей салат смачний та ситний, — говорить Анна Конда. - У ньому багата палітра смаків літа.

Салат з курячим філе, помідорами та сливами

Інгредієнти (2 порції)

Куряче філе — 300 г

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Помідори — 1−2 шт.

Болгарський перець — 1 шт.

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Листя салату — 30 г

Сливи — 6−8 шт.

Синя цибуля (солодка) — половинка

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Оливкова олія — за смаком

Лимон — половинка

Сіль та перець

Шматочками нарізуємо куряче філе та підсмажуємо на сковорідці. Солимо, перчимо, можна додати улюблені приправи. Коли філе приготується, слід дати йому вистигнути.

Потім промиваємо листя салату, просушуємо та розриваємо на невеличкі шматочки. Викладаємо на тарілку.

Окремо змішуємо куряче філе з нарізаними шматочками болгарським перцем, помідорами та нарізаними часточками сливи. Також додаємо подрібнену цибулю. Солимо, перчимо до смаку. Заправляємо оливковою олією та перемішуємо

Викладаємо все зверху на листя салату та зрошуємо соком лимона.

Анна Конда: «Салат зі сливами, помідорами та курячим філе дуже смачний»

Раніше Анна Конда поділилась з «ФАКТАМИ» рецептом салату з буряків та фети до новорічного столу.

Читайте також: Салат з пекінської капусти, яблука та апельсина: ідеальний для вечері

Фото з альбому Анни Конди

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