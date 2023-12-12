Американські панкейки від Лілії Цвіт: завжди м’якенькі, пишні та рум’яні

Зимові свята наближаються, і багато господинь вже складають меню на Різдво та Новий рік.

Оскільки часу при новорічних клопотах залишається не дуже багато, відома кулінарка Лілія Цвіт пропонує господиням на сніданок або вечерю готувати «швидкі» панкейки.

РЕКЛАМА

«Панкейки — це пишні американські млинці, які вже „прижилися“ на українській кухні. Спробувала багато різних рецептів, але найчастіше готую їх саме так! Дуже просто, з простих продуктів і завжди вдаються добре! М’якенькі, пишні, рум"яні! Дуже смачні!» — рекомендує відома кулінарка.

Для приготування 12−15 панкейків знадобляться:

яйця — 2 шт.

цукор — 80 г

ван. цукор — 1 п.

молоко тепле — 250 мл

борошно — 300 г

розпушувач -10 г

олія — 3 ст.л.

РЕКЛАМА

Весь процес в деталях кулінарка показала в невеликому ролику.

Раніше Лілія Цвіт запропонувала на свята рецепт незвичайної картоплі, яка виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою.

РЕКЛАМА

162

Читайте нас у Facebook та Instagram