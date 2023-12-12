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Салат «Грибна галявина» від красуні-блогерки з чарівним голосом: гості точно будуть у захваті

14:55 12 грудня 2023
Варіант подачі салата

Як і більшість українців, красуня-блогерка Аліна продовжує підготовку до новорічних свят. Після кропітливої розробки оновленого новорічного меню дівчина вирішила нагадати шанувальникам про салати, які були популярними у минулі роки.

Один з них — «Грибна галявина», або, як пишуть у коментарях читачі сайту — «Лісова галявина».

Для його приготування знадобляться:

  • картопля відварена — 2 шт.
  • морква відварена — 1 шт.
  • мариновані огірки — 2 шт.
  • куряча грудка (відварена) — 200 г
  • кріп — маленький пучок;
  • сир — 100 г
  • зелена цибуля — 2−3 стебла
  • мариновані гриби — 200−250 г
  • майонез — 100 г
  • зубчик часнику.

Часник блогерка рекомендує додати до майонезу, аби надати йому більш пікантного смаку, проте ви цього можете не робити. Ще одна її порада — картоплю і моркву не відварювати, а запекти в духовці (так можна отримати більш насичений смак).

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Інші поради з приготування салату дивіться на відео.

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Нагадаємо, що відома кулінарка Лілія Цвіт вирішила потурбуватись про жінок, яким скоро доведеться проводити багато часу за готуванням новорічних страв, і запропонувала рецепт панкейків — вони готуються дуже швидко, і при цьому не залишають «слідів» на талії.

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