Салат «Грибна галявина» від красуні-блогерки з чарівним голосом: гості точно будуть у захваті
Як і більшість українців, красуня-блогерка Аліна продовжує підготовку до новорічних свят. Після кропітливої розробки оновленого новорічного меню дівчина вирішила нагадати шанувальникам про салати, які були популярними у минулі роки.
Один з них — «Грибна галявина», або, як пишуть у коментарях читачі сайту — «Лісова галявина».
Для його приготування знадобляться:
- картопля відварена — 2 шт.
- морква відварена — 1 шт.
- мариновані огірки — 2 шт.
- куряча грудка (відварена) — 200 г
- кріп — маленький пучок;
- сир — 100 г
- зелена цибуля — 2−3 стебла
- мариновані гриби — 200−250 г
- майонез — 100 г
- зубчик часнику.
Часник блогерка рекомендує додати до майонезу, аби надати йому більш пікантного смаку, проте ви цього можете не робити. Ще одна її порада — картоплю і моркву не відварювати, а запекти в духовці (так можна отримати більш насичений смак).
Інші поради з приготування салату дивіться на відео.
Нагадаємо, що відома кулінарка Лілія Цвіт вирішила потурбуватись про жінок, яким скоро доведеться проводити багато часу за готуванням новорічних страв, і запропонувала рецепт панкейків — вони готуються дуже швидко, і при цьому не залишають «слідів» на талії.208