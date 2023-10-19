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Здоров'я та медицина

«Їм важко зрозуміти, як можна сидіти в кафе, святкувати весілля»: лікар про ПТСР у бійців

21:30 21 жовтня 2023
військовий з ПТСР

Одним з наслідків бойових дій є посттравматичний синдром у військових. Часто вони перебувають в постійній напрузі, очікують нових загроз, вибухів, в будь-який момент готові до небезпеки. Інша крайність — емоційне заціпеніння, відірваність від реальності й щоденних подій, відсторонений погляд на себе, своє життя. Як проявляється ПТСР та як допомогти людині з ним впоратись, пояснив лікар-психіатр Євген Скрипник.

«Постравматичний стресовий розлад виникає після травми й часто саме в наших воїнів після перенесення травматичних подій — вибухи, загибель побратимів тощо. Характеризується поганим настроєм, переживанням знову й знову травматичних подій у своїй уяві, при згадуванні травматичних подій виникає тривога, серцебиття, нав"язливі спомини. Часто хлопці, які повертаються з війни, навіть у відпустку, не розуміють, як можна ходити спокійно в кафе, як можна святкувати весілля тощо. Їм важко це зрозуміти. Там постійно йде боротьба за життя, сотні наших хлопців та дівчат гинуть. Гинуть за нас, за Україну. Молоді та перспективні, кожного дня, які мають дружин, маленьких дітей. Багато хлопців навіть не чекають закінчення відпустки, їдуть назад, на передову, тому що там вони потрібні, їм важко у звичайному цивільному житті. Часто їх не розуміють, вони відчувають порожнечу всередині, можуть почати вживати алкоголь, який тільки погіршує стан. І від нас їм потрібна допомога».

Лікар пояснює: якщо ви бачите військового на вулиці, привітайтеся.

«Він у формі, тому що захищає нас, він ризикує життям кожного дня, щоб ми мали надію на мир і спокійне життя. Уступіть місце в черзі в магазині, кафе, в транспорті, посміхніться й скажіть «Дякую!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що на війну тепер будуть відправити навіть з групою інвалідності.

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