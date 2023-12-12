Збій в «Київстарі»: оператори Vodafone та lifecell попередили про труднощі в своїй роботі

На тлі масштабного збою у мобільного оператора «Київстар», його головні конкуренти-партнери lifecell та Vodafone поспішили попередити українців про можливі труднощі в роботі своїх мереж.

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«Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна», — пише пресслужба.

Згідно її інформації, труднощі можуть виникнути:

з поповненням рахунку;

активацією нових абонентів;

роботою сайту, а також застосунку.

Про переванження мережі заявили і в Vodafone.

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«Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів», — розповіли в пресслужбі оператора.

Водночас підкреслюється, що послуги працюють стабільно, як й мережа загалом.

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Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, внаслідок хакерської атаки стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар». Користувачі повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора й офіційного застосунку. Збій у мобільного оператора призвів й до інших проблем, у тому ж числі, які пов'язані із вуличним освітленням, роботою «гарячих ліній», терміналів, банкоматів й оплатою проїзду.

Нагадаємо, що в «Київстарі» висловили підозру, що до збоїв у роботі мережі може бути причетна країна-терорист росія. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.



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