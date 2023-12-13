Влетить у копієчку: науковці підрахували вартість новорічного меню на столах українців

В Україні через подорожчання продуктів зросте вартість новорічного столу для українців. Науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість новорічного столу 2024 року за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня 2023 року.

РЕКЛАМА

За їхніми розрахунками новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з 4-х осіб близько 2879,15 грн, тобто на 8,4% дорожче, ніж торік, поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

Так, наприклад, салат «Олів'є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3% більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року.

За рахунок зменшення цін на цибулю, моркву і буряк (-4,8%) салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року — 133,08 грн.

РЕКЛАМА

За рік зросли й витрати на м’ясні продукти. Пів кілограма нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 270 грн (на 8% більше проти цін 2023 року), підчеревини копченої — 247 грн (+4,2%), биток зі свинини свіжий — 260 грн (+4%).

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн. Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 328,99 грн — на 29% більше вартості минулого року. Фрукти на святковому столі обійдуться у 170,20 грн (зростання вартості на 0,8%). Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 179 грн.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно зросли ціни на цибулю та часник. Втім через великий урожай ціни на деякі овочі знизились.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook та Instagram