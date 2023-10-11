Сон та імунітет тісно пов’язані між собою: як підвищити природний захист організму

Хоча зміцнити імунітет легше сказати, ніж зробити, деякі зміни в харчуванні та способі життя можуть зміцнити природний захист організму і допомогти вам боротися зі шкідливими патогенами або хвороботворними організмами, пише видання Healthline.

Сон та імунітет тісно пов'язані між собою. Недостатній або неякісний сон пов'язаний з підвищеною сприйнятливістю до хвороб. У дослідженні, в якому взяли участь 164 здорових дорослих, ті, хто спав менше 6 годин щоночі, мали більше шансів застудитися, ніж ті, хто спав 6 годин або більше щоночі. Достатній відпочинок може зміцнити ваш природний імунітет. Крім того, ви можете спати більше, коли хворієте, щоб ваша імунна система могла краще боротися з хворобою. Дорослі повинні намагатися спати 7 або більше годин щоночі, тоді як підлітки потребують 8−10 годин сну, а діти молодшого віку та немовлята — до 14 годин.

Їжте фрукти, овочі, горіхи, насіння та бобові, вони багаті на поживні речовини та антиоксиданти, які можуть дати вам перевагу в боротьбі зі шкідливими патогенами. Антиоксиданти в цих продуктах допомагають зменшити запалення шляхом боротьби з нестабільними сполуками, які називаються вільними радикалами, що можуть викликати запалення, коли вони накопичуються у вашому організмі у великих кількостях. Крім того, фрукти та овочі багаті на поживні речовини, такі як вітамін С, який може скоротити тривалість застуди. Корисні жири, такі як оливкова олія та омега-3, мають сильну протизапальну дію. Оскільки хронічне запалення може пригнічувати вашу імунну систему, ці жири можуть природним чином боротися з хворобами. Їжте більше ферментованих продуктів або приймайте пробіотичні добавки

Нові дослідження показують, що доданий цукор і рафіновані вуглеводи можуть непропорційно сприяти надмірній вазі та ожирінню. За даними дослідження, в якому взяли участь близько 1000 осіб, люди з ожирінням, яким вводили вакцину проти грипу, вдвічі частіше хворіли на грип, ніж особи без ожиріння, які не отримували вакцину. Обмеження споживання цукру може зменшити запалення і сприяти зниженню ваги, таким чином знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу і хвороби серця.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради експерта щодо балансу у харчуванні: раз на день — крупи, макарони, картопля в мундирах.

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