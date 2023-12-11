15 грудня 2023

У знаменитого німецького фізика та хіміка Вальтера Германа Нернста, до речі, лауреата Нобелівської премії з хімії, було не зовсім звичайне захоплення. Автор «третього закону термодинаміки» у час дозвілля розводив риб. І не просто риб, а саме коропів.

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Якось під час різдвяного прийому в університеті хтось із колег Нернста з наукової роботи глибокодумно зауважив:

- Дивний вибір у вас, пане професоре. На мій погляд, розводити домашніх курей було б набагато цікавіше. Та й корисніше, між іншим.

Нернст, зробивши ковток шампанського і, очевидно, насолодившись смаком напою, незворушно відповів:

- Знаєте, коллего, адже я розводжу таких живих істот, які перебувають у термодинамічній рівновазі з навколишнім середовищем. А розводити істот теплокровних — отже, обігрівати світовий простір, витрачаючи на це особисті засоби.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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