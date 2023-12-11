- 12:20 «Світлана померла того ж дня, а Алла ще була 5 днів у реанімації»: російський снаряд вбив матір та доньку на Херсонщині
- 12:07 У «Вечірньому Кварталі» знайшли заміну Олені Кравець
- 11:52 Зустрітять кохання у новорічну ніч: у чотирьох знаків зодіаку вже скоро відбудуться зміни в особистому житті
- 11:37 Головою партії «Слуга народу» на другий термін обрали Олену Шуляк
- 11:34 Через збій у «Київстара» МОЗ внесло тимчасові зміни до правил видачі електронних рецептів: що важливо знати
- 11:30 «Тримати язика за зубами»: порада Орбану від прем’єр-міністра Бельгії
- 11:12 Українці зможуть обрати у «Дії» «додаткового» фіналіста нацвідбору на «Євробачення-2024»: як це зробити
- 10:49 Лікарка маріупольської лікарні здала окупантам тяжко поранених бійців ЗСУ: який вирок їй ухвалили
- 10:26 Прокуратура Польщі розслідує смерть 27-річної українки під час пологів: ймовірний кримінал
- 10:03 Проблема з метро у Києві: пасажирам компенсуватимуть вартість проїзду у наземному транспорті під час пересадки
- 09:40 Сенат США відкладає канікули: засідання відбудуться наступного тижня
- 09:19 Перезавантажте телефон: мобільний інтернет від «Київстару», що «впав», нарешті почав працювати
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 46×29 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
У знаменитого німецького фізика та хіміка Вальтера Германа Нернста, до речі, лауреата Нобелівської премії з хімії, було не зовсім звичайне захоплення. Автор «третього закону термодинаміки» у час дозвілля розводив риб. І не просто риб, а саме коропів.
Якось під час різдвяного прийому в університеті хтось із колег Нернста з наукової роботи глибокодумно зауважив:
- Дивний вибір у вас, пане професоре. На мій погляд, розводити домашніх курей було б набагато цікавіше. Та й корисніше, між іншим.
Нернст, зробивши ковток шампанського і, очевидно, насолодившись смаком напою, незворушно відповів:
- Знаєте, коллего, адже я розводжу таких живих істот, які перебувають у термодинамічній рівновазі з навколишнім середовищем. А розводити істот теплокровних — отже, обігрівати світовий простір, витрачаючи на це особисті засоби.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)
Новорічний салат від Людмили Борщ «Ситий гість»: страва «без витребеньок», але дуже смачна й проста у приготуванні
Вітер: 2 м/с Пн-Зх
Тиск: 750 мм