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«Порцелянові» історії
15 грудня 2023
КОРОПИ КОІ (ПАРЧОВІ КОРОПИ)
КОРОПИ КОІ (ПАРЧОВІ КОРОПИ)

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 46×29 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

У знаменитого німецького фізика та хіміка Вальтера Германа Нернста, до речі, лауреата Нобелівської премії з хімії, було не зовсім звичайне захоплення. Автор «третього закону термодинаміки» у час дозвілля розводив риб. І не просто риб, а саме коропів.

Якось під час різдвяного прийому в університеті хтось із колег Нернста з наукової роботи глибокодумно зауважив:
- Дивний вибір у вас, пане професоре. На мій погляд, розводити домашніх курей було б набагато цікавіше. Та й корисніше, між іншим.

Нернст, зробивши ковток шампанського і, очевидно, насолодившись смаком напою, незворушно відповів:
- Знаєте, коллего, адже я розводжу таких живих істот, які перебувають у термодинамічній рівновазі з навколишнім середовищем. А розводити істот теплокровних — отже, обігрівати світовий простір, витрачаючи на це особисті засоби.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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Олександр ШВЕЦЬ
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