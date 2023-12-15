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Яблучний «брауні»: швидко та бюджетно

20:15 17 грудня 2023
Яблучний «брауні»

Затрат на нього мінімум і часу теж. Ті, хто колись пробував пекти справжній «брауні», знає, як треба багато вершкового масла і шоколаду. А тут — вуаля — і маєте нічим не гірший «брауні» з яблук до чаю, ділиться кулінарка Любов Чуприна. Нагадаємо ще один рецепт печива «брауні».

Інгредієнти:

  • 4 великих яблука,
  • 4 яйця,
  • 4 ложки какао,
  • 1 чайна ложка розпушувача,
  • 1 столова ложка розтопленого вершкового масла.

Технологія приготування:

Чистите і ріжете на шматочки яблука і закидаєте їх просто в блендер. Вбиваєте яйця, додаєте всі інші інгредієнти та збиваєте. Перемішати з какао та розпушувачем. Виливаєте суміш у невелику форму, застелену пергаментним папером, і присипаєте рубленим шоколадом — для цього беремо пів шоколадки і січем ножем. Випікаєте в духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин. Даєте охолонути в формі, а потім виймаєте, ріжете і подаєте.

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Нагадаємо рецепт бананового «брауні» без цукру, борошна та масла.

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