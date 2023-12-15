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Рис на сковорідці: просто ідеальний варіант, коли часу на приготування мало

20:15 18 грудня 2023
Рис на сковорідці

Рис — чудовий гарнір, він може комбінуватись з різними додатками. З овочами, м'ясом, а в даному випадку з сосисками! Страва стане чудовою вечерею, якщо у вас мінімум часу, а їсти дуже хочеться, зазначає телеграм-канал «Рецепти файних господинь», кулінарки якого радили приготувати вершковий булгур з куркою.

Склад:

  • 1 середня цибуля
  • 100 г цибулі порей
  • 100 г пропареного рису
  • 4−6 молочних сосисок (в залежності від розміру)
  • 70 г томатної пасти
  • 600 -700 г води або будь-якого бульйону
  • Сіль, перець, лавровий листочок та пару горошинок духмяного перцю за смаком
  • 60 г масла
  • 1ст.л. олії

Приготування:

Цибулю та цибулю порей нарізати дрібними кубиками, відправити до сковорідки з олією та маслом і протушкувати до м’якості. Далі додати порізані на шматочки сосиски і протушкувати до легкого рум’янцю, додати рис (попередньо промити). Одразу після цього до сковорідки влити воду чи бульйон, додати спеції та томатну пасту, гарно все перемішати, накрити кришкою і залишити усе на слабкому вогні час від часу помішуючи до готовності.

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Нагадаємо рецепт маринованих домашніх печериць.

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