27 відомих українських та міжнародних брендів підтримали Фонд Руслана Шостака та лінію магазинів «Єва» в ініціативі «Стражі світла»

Благодійний фонд Руслана Шостака та лінія магазинів EVA за підтримки 27 брендів-партнерів запустили ініціативу «Стражі світла» з метою зібрати кошти на забезпечення підопічних проєкту «Дитинство без війни».

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Ця ініціатива спрямована на підтримку українських дітей-сиріт, які були перевезені до Туреччини в рамках найбільшої евакуації дітей з часів Другої світової війни, повідомляє портал All Retail.

«Наразі під нашим захистом перебувають близько 600 дітей. Всього за час проєкту прихисток отримали 3500 діток та їхніх супроводжуючих. Частина з них приїздили відновитись і через деякий час повернулись додому, решта залишились чекати перемоги в Туреччині. Наше завдання — забезпечити їм щасливе життя, дати можливості для навчання та розвитку. Ще одна мета нашого фонду та ініціативи „Стражі світла“ — привернути увагу суспільства до проблеми сирітства в Україні, яка зараз все більше загострюється», — розповіла Наталія Масло, директорка Благодійного фонду Руслана Шостака.

Партнерами ініціативи «Стражі світла» стали 27 відомих українських та міжнародних брендів: Nivea, Cif, Domestos, DURU, ARKO, Colgate, Palmolive, Max Factor, Bourjois, Rimmel, PUPA, Libero, «Диво», «Фрекен БОК», «Ясне сонечко», LACALUT, AllesGUT!, Bubchen, «МИЛАМ», Bob Snail, Ziaja baby, «Добра Господарочка», TWINS, Sano, Green&Clean Professional, Glow Hub, Revox B77.

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З 14 грудня 2023 по 15 січня 2024 р. купуйте в EVA або на EVA.UA товари брендів-партнерів ініціативи «Стражі світла». Частина коштів від продажу буде перерахована на користь підопічних проєкту «Дитинство без війни».

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