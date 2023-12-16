Свинячі реберця у томатному соусі від Тетяни Литвинової: готуються дуже просто, смакують на всі 100

​​Відома шеф-кухарка Тетяна Литвинова, яка розповіла про справжній гуцульський бігос, вважає, що є чимало українських страв, про які повинні дізнатися у всьому світі.

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Одна з них — свинячі реберця у томатному соусі.

«Ви їх запамʼятаєте назавжди! Готуються дуже просто, але смакують на 100 зі 100!» — вважає відома кулінарка.

За її словами, головне — правильно приготувати глазур.

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Для страви знадобиться:

Ребра свинини 1 кг,

сіль/перець 7/3 г.

Для глазурі:

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томатне пюре 100 г,

мед 1 ст л,

соєвий соус 1 ст л,

гірчиця 1 ст л

Процес приготування кулінарка показала на відео.

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Раніше Литвинова поділилася рецептом смачної домашньої піци.

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