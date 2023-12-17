З печінки можна приготувати страви не лише на кожний день, але такі, що прикрасять святковий стіл. Наприклад, зробити печнку з яблуками за рецептом блогерки Ольги Матвій. Ще варіант — печінкові шарики, які можуть бути як закускою, так і поєднуватися з гарнирами.

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Рецепт таких шариків, для яких печінку радять вимочувати у молоці та зачищати від шкірок, публікує «Шуба».

Інгредієнти: Печінка куряча — 400 г;

Манна крупа — 400 г;

Сіль — за смаком;

Перець червоний мелений — за смаком;

Олія соняшникова — 20 мл;

Борошно пшеничне — 20 г. Приготування: РЕКЛАМА Закип’ятіть 3 склянки води, тонкою цівкою засипте манку і, помішуючи, варіть на маленькому вогні до густоти, близько 15 хвилин. Дайте охолонути.

Печінку помийте, очистьте від плівок і наріжте невеликими шматочками. Розігрійте сковороду з олією і підсмажте печінку протягом 5−7 хвилин.

До готової манної каші покладіть шматочки печінки, сіль, перець і перемішайте. З отриманої маси сформуйте кульки і запаніруйте їх у борошні.

Закип’ятіть воду, присоліть і відваріть кульки, поки не спливуть (5 хвилин). Дістаньте готові кульки шумівкою і подавайте з улюбленим соусом.

Про те, як приготувати печінку по-берлінськи, читайте на нашому сайті.

Ілюстративне фото з мережі



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