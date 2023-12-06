«Раніше гатили по полях, а зараз окупанти взагалі подуріли»: як живе Середина-Буда, де росіяни днями вбили 7-річну школярку

Семирічну Богданку Косаченко російські окупанти убили близько першої години дня, обстрілявши місто Середина-Буда на Сумщині. Воно знаходиться всього за 15 кілометрів від кордону з російською федерацією. Ворог застосував реактивну систему залпового вогню по мирних людях… Також того дня, 28 листопада, з-під завалів дістали тіла двох жінок. Місцеві жителі кричать у соцмережах, благаючи не забувати про їхнє прикордонне містечко. Вони не відчувають, що співгромадянам до них не байдуже. Адже навіть через таку страшну трагедію — російський обстріл, який забрав життя дитини та ще двох жінок — стрічка майже мовчить. Війна не десь там, кажуть люди.

— Цю дівчинку я знала особисто, Богданочка було дуже усміхненою, завжди раділа життю. Дитинка тільки почала жити, це страшне горе для всього міста. Не уявляю навіть, що зараз відчуває її мати Галя. Це нестерпний біль, — розповідає «ФАКТАМ» знайома родини та місцева жителька Юлія. - Мама дівчинки працювала у Середино-Будському інклюзивно-ресурсному центрі вчителем-реабілітологом. У Богданки був вітчим Юрій, який любив її як рідну. Лише у вересні дитині виповнилось сім років. Вона ходила до другого класу, навчання велося онлайн через те, що це прикордонне місто з росією й були обстріли. Богдана показувала гарні успіхи у навчанні. Після повномасштабного вторгнення рідні Богданки вирішили залишитись вдома. Та останні місяці було так нестерпно, що вони все ж задумались над тим, аби поїхати в більш безпечне місце. Не встигли.

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"Богданочка було дуже усміхненою, завжди раділа життю", - каже знайома родини Юля

— Що сталось того трагічного дня?

— Мати та вітчим взяли із собою дівчинку і поїхали до магазину «Аврора», щоб купити продукти. Богдана з вітчимом залишились у машині чекати маму, дитина була на задньому сидінні. У цей момент у задню частину авто прилетів снаряд. З магазину вибігли продавці й мама дівчинки. Поранених занесли у магазин, але, на жаль, Дану не вдалось врятувати. Вона померла до того, як приїхала «швидка». Вітчима забрали у Шостку з тяжким пораненням. Він вижив, зараз на лікуванні.

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Чи не щодня мешканці міста виставляють у соцмережах фото руйнувань, спричинених ворожими обстрілами

— Яка ситуація у місті загалом? Чи багато людей залишилось?

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— Раніше у нас були військові, таких сильних обстрілів не спостерігалось, тому що наші давали відсіч цим нелюдам з росії. А зараз військових у місті не видно. І кожного дня місто потерпає від обстрілів. Раніше гатили по полях, іноді по місту, а зараз взагалі окупанти подуріли. Гатять по центру міста навіть вдень, коли там люди ходять у магазини. Раніше у Середині-Буді було 7−9 тисяч населення, зараз залишилось десь 2,5 тисячі. Раніше ми виходили, щоб посидіти у парку з друзями. Але після 1 вересня людей у центрі не зустрінеш, всі виходять в магазин і бігом додому, тому що страшно. 1 вересня наше містечко обстріляли «градами», дуже багато пошкоджених та знищених домівок… Й зараз теж. Гатять по цивільних. Дуже страшно за них. Росіяни просто знищують місто, яке дуже хоче жити. Середина-Буда — це Україна.

Росіяни просто знищують українське місто

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— Люди не хочуть виїжджати?

- Більшість не хоче кидати домівок. А багатьом нікуди їхати. Це тяжко. Всюди говорили, що у нас була евакуація, дві хвилі. Але насправді не було жодної. Так, влада заявила, що треба евакуюватись, але люди поїхали самі, хто зміг. Нам не надавали ні автобусів, ні іншого транспорту. При цьому зазначили, що хто буде евакуюватись, то у Гамаліївку… у тюрму.

Знайомі там були, але приїхали назад. Сказали: краще ми будемо під обстрілами вдома, ніж там у тюрмі…

Потерпають від постійних обстрілів і мешканці Херсона. Так, лише за останні дні російські нелюди поцілили по дитсадку, багатоповерхівці та медзакладам.

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