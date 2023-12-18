Польські перевізники відновляють акцію протесту на кордоні

18 грудня у Дорогуську на національній дорозі відновиться акція протесту, підтверджують польські перевізники. Про це зазначає польське «Radio Lublin» із посиланням на організаторів акції протесту.

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«Ми повертаємося на попереднє місце, — каже одна з організаторів протесту Едіта Ожигала. — О 10.00 ранку у нас зустріч зі службами в офісі в Дорогуську. Після цієї зустрічі ми плануємо розпочати акцію приблизно о 14.00. Будемо передавати гуманітарну допомогу та допомогу для армії. Плюс стандартно: одна машина з черги і транспорт з живим матеріалом».

Черга з автомобілів від реєстрації вже більше 60 кілометрів. Більшість з 2400 вантажівок мають українську реєстрацію, каже один з водіїв.

«Мені доведеться шукати інший перехід, тому що я не можу стояти тут три тижні. У мене немає ні їжі, ні бензину, ні пального. Я не розумію цього протесту, адже в Європі кожна третя вантажівка — це машина з Польщі».

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За попередніми даними повторна акція протесту на українсько-польському кордоні триватиме до 8 березня. Польські перевізники вимагають, серед іншого, заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом та вирішити проблеми з українською системою електронної черги.

11 грудня протестувальники розблокували пункт пропуску на вимогу міського голови Дорогуськ Войцеха Сави. Проте звернулись до суду. 15 грудня Окружний суд Любліна скасував рішення міського голови Дорогуська та дозволив організаторам поновити акцію протесту на кордоні.

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Раніше повідомлялося, що водії заблокованих на кордоні з Польщею українських вантажівок оголосили голодування.

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