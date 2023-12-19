І обід, і перекус: гречаники у томатному соусі від відомого фудблогера Олексія Міля

Автор дуже смачного «Святкового» салату з гріночками Олексій Міль здатен перетворити готування на свято. І це відбувається навіть тоді, коли він «творить» звичайний обід.

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Днями у своєму Instagam Олексій надав поради з приготування неймовірно смачних і ніжних гречаників, які, на його авторитетну думку, можуть стати відмінним обідом чи навіть перекусом.

Потрібні продукти:

700 г фаршу;

650 г вареної гречки;

1 цибулина;

2 яйця;

50 г панірувальних сухарів;

сіль, перець, сушений часник;

20 г олії для смаження.

Для томатного соусу

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500 мл томатного соку (або томатної пасти, розведеної у теплій воді);

150 г дрібно порізаної цибулі;

2 ст. л томатної пасти, сіль, перець, гострий перець;

зелень для подачі.

Як готувати

На першому етапі смажимо гречаники — беремо фарш, цибулю, варену гречку, панірувальні сухарі, сіль, перець, сушений часник, розбиваємо яйця, і вимішуємо в однорідну масу. Виліплюємо середнього розміру гречаники, обсмажуємо їх на олії просто у каструлі по 2−3 хв з кожного боку, до золотистості, та виймаємо.

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Далі на олії, що лишилась від котлеток, обсмажууємо цибулю протягом 3 хвилин, та вливаємо томатний сік. Це поєднання зробить соус дуже смачним.

Як соус почне кипіти — покладіть усі гречаники в каструлю, та готуйте під кришкою близько 15 хв. По готовності присипте рубленою зеленню.

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Нагадаємо також про рецепт пісних гречаників з грибами — вони теж виходять неймовірно смачними.

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