І обід, і перекус: гречаники у томатному соусі від відомого фудблогера Олексія Міля
Автор дуже смачного «Святкового» салату з гріночками Олексій Міль здатен перетворити готування на свято. І це відбувається навіть тоді, коли він «творить» звичайний обід.
Днями у своєму Instagam Олексій надав поради з приготування неймовірно смачних і ніжних гречаників, які, на його авторитетну думку, можуть стати відмінним обідом чи навіть перекусом.
Потрібні продукти:
- 700 г фаршу;
- 650 г вареної гречки;
- 1 цибулина;
- 2 яйця;
- 50 г панірувальних сухарів;
- сіль, перець, сушений часник;
- 20 г олії для смаження.
Для томатного соусу
- 500 мл томатного соку (або томатної пасти, розведеної у теплій воді);
- 150 г дрібно порізаної цибулі;
- 2 ст. л томатної пасти, сіль, перець, гострий перець;
- зелень для подачі.
Як готувати
На першому етапі смажимо гречаники — беремо фарш, цибулю, варену гречку, панірувальні сухарі, сіль, перець, сушений часник, розбиваємо яйця, і вимішуємо в однорідну масу. Виліплюємо середнього розміру гречаники, обсмажуємо їх на олії просто у каструлі по 2−3 хв з кожного боку, до золотистості, та виймаємо.
Далі на олії, що лишилась від котлеток, обсмажууємо цибулю протягом 3 хвилин, та вливаємо томатний сік. Це поєднання зробить соус дуже смачним.
Як соус почне кипіти — покладіть усі гречаники в каструлю, та готуйте під кришкою близько 15 хв. По готовності присипте рубленою зеленню.
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