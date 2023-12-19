37.22 / 37.75 40.47 / 41.21
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

І обід, і перекус: гречаники у томатному соусі від відомого фудблогера Олексія Міля

10:04 19 грудня 2023
Гречаники

Автор дуже смачного «Святкового» салату з гріночками Олексій Міль здатен перетворити готування на свято. І це відбувається навіть тоді, коли він «творить» звичайний обід.

Днями у своєму Instagam Олексій надав поради з приготування неймовірно смачних і ніжних гречаників, які, на його авторитетну думку, можуть стати відмінним обідом чи навіть перекусом.

Потрібні продукти:

  • 700 г фаршу;
  • 650 г вареної гречки;
  • 1 цибулина;
  • 2 яйця;
  • 50 г панірувальних сухарів;
  • сіль, перець, сушений часник;
  • 20 г олії для смаження.

Для томатного соусу

РЕКЛАМА
  • 500 мл томатного соку (або томатної пасти, розведеної у теплій воді);
  • 150 г дрібно порізаної цибулі;
  • 2 ст. л томатної пасти, сіль, перець, гострий перець;
  • зелень для подачі.

Як готувати

На першому етапі смажимо гречаники — беремо фарш, цибулю, варену гречку, панірувальні сухарі, сіль, перець, сушений часник, розбиваємо яйця, і вимішуємо в однорідну масу. Виліплюємо середнього розміру гречаники, обсмажуємо їх на олії просто у каструлі по 2−3 хв з кожного боку, до золотистості, та виймаємо.

РЕКЛАМА

Далі на олії, що лишилась від котлеток, обсмажууємо цибулю протягом 3 хвилин, та вливаємо томатний сік. Це поєднання зробить соус дуже смачним.

Як соус почне кипіти — покладіть усі гречаники в каструлю, та готуйте під кришкою близько 15 хв. По готовності присипте рубленою зеленню.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також про рецепт пісних гречаників з грибами — вони теж виходять неймовірно смачними.

133

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Івана Шпанович з чоловіком

Чарівна чемпіонка світу та Європи подала на розлучення після двох років шлюбу (фото)

Артем Сачук

Могли вбити «свої»: з'явилася несподівана версія загибелі віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука

Лобове скло

Щоб вікна в авто ніколи не пітніли: несподіваний лайфхак для водіїв

лукашенко

Китай висунув Лукашенку жорсткі вимоги: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту