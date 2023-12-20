Полювання на алергени: де вони ховаються у вашому домі та як їм протистояти

Ви знаєте, що пилок квітів, трав і бур'янів може викликати нежить, свербіж в очах і дряпання в горлі, але більший час, проведений в приміщенні, може не допомогти у полегшенні симптомів алергії, пише Today. Насправді концентрація забруднюючих речовин у приміщенні може бути у два-п'ять разів вищою. Приділивши трохи більше часу прибиранню цих «притулків» для алергенів у вашому домі, ви зможете дихати трохи легше.

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Одне дослідження показало, що майже 75% спалень мають три або більше алергенів, які можна виявити. Пилові кліщі полюбляють оселятися у вашому матраці та постільній білизні. Щотижневе прання постільної білизни в гарячій воді та сушіння її на найгарячішому режимі допоможе знищити пилових кліщів і вбереже вас від чхання та сопіння під час сну. Ви також можете захистити свій матрац. Можна надягати на матрац, пружинні блоки та подушки алерген-стійкий або пластиковий чохол на блискавці, щоб зменшити контакт з пиловими кліщами та іншими алергенами.

Дослідження показали, що рівень алергенів вищий у будинках з килимовим покриттям порівняно з будинками з паркетною або кахельною підлогою. Щоб зменшити кількість алергенів, не обов'язково виривати килим. Пилососьте щотижня. Знімайте взуття в будинку, щоб не заносити пилок всередину.

М'які іграшки наповнені алергенами. Плюшеві іграшки, як і постільну білизну, потрібно регулярно прати. Якщо іграшки можна прати в пральній машині, пропустіть їх у режимі гарячої води, а потім закиньте в сушарку на найвищу температуру.

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Лопаті вашого стельового вентилятору, що обертаються, також можуть поширювати пилок і пил по кімнаті. Ці повітряні алергени можуть викликати такі симптоми, як чхання, шморгання носом, нежить, свербіж в очах і кашель.

Перед увімкненням стельового вентилятора протріть його лопаті вологою ганчіркою, щоб видалити весь пил. Корпусні вентилятори також потребують очищення: Відключіть вентилятор від мережі, зніміть кришку і протріть лопаті вентилятора вологою ганчіркою, перш ніж збирати і вмикати його знову.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які породи котиків підійдуть алергікам.

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