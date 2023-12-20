Змусить танцювати без грама алкоголю: українська співачка заінтригувала магічною новорічною піснею

Співачка ANGELA, яка раніше розповіла про нещасливе кохання, презентувала святкову пісню «Новий рік», і переконана, що її мають прослухати не тільки у великих містах, а й в найвіддаленіших селах України. На думку артистки, коли всі прослухають пісню, настане по-справжньому чарівний час для всієї країни.

ВІДЕО ДНЯ

«Я хочу подарувати Україні нову пісню зі святковою назвою „Новий рік“, — говорить ANGELA. — Для України наступний рік має бути дійсно абсолютно новим, роком без війни, без сліз, без політичних чвар. Я впевнена, що після того, як цю пісню прослухають всі українці, настане чарівний час і в нашу країну прийде світле, яскраве, веселе й прекрасне життя. Впевнена, що ця пісня чарівна та вона принесе удачу кожному з нас і всій Україні. Нехай забудуться зло та образи, недобре слово тяжче за камінь. Нехай повернеться наша надія, яку ми безнадійно шукаємо».

«Новий рік з білим снігом, він прийде, Новий рік щастя нам всім принесе», — слова, що повторюються в пісні найчастіше. Композиція проголошує вічні цінності кожного українця: сім’я, віра та Батьківщина.

«Я хотіла б, щоб ця пісня звучала в кожному будинку за святковим столом і під час всієї низки свят. Саме вона здатна об'єднати нашу Україну від сходу до заходу, від півдня до півночі. Записала її в подарунок українцям. Запальна українська новорічна музика — саме те, що змусить вас танцювати без грама алкоголю! І пам’ятайте, що свята треба проводити у сімейному колі», — ділиться співачка.

Раніше український дует Bloom Twins презентував сингл про війну в Україні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook та Instagram