Прильоти в Криму: атаковано центр космічного зв’язку росії

Вранці в середу, 20 грудня, на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Повідомляють про нібито прильоти по центру дальнього космічного зв'язку повітряно-космічних сил (ПВК) росії.

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Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Згідно інформації видання, перша атака сталась близько 4 ранку в Алушті. Тоді ж було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 пу фсб, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

«Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець пу фсб поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку», — пише «Кримський вітер».

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Наступну атаку було здійснено, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5-й ранку по 40-у окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова повітряно-космічних сил рф в селі Вітіно Сакського району.

По території центру зафіксовано щонайменше 2 прильоти. Пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає.

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Зазначимо, що наразі в Криму все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

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