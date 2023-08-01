Мабуть, практично у кожній родині з роками накопичуються речі. Чи варто позбуватись старих меблів, посуду, апаратури, про які колись мріяли наші батьки, тільки тому що це вже не в моді? Чи можуть дані предмети побуту співіснувати із сучасними? Чи можуть вони додати інтер’єру певного колориту?

На всі ці запитання у інтерв’ю «ФАКТАМ» відповіла відома київська дизайнерка інтер’єру Тетяна Денисенко.

«Можливо, непотрібні вам речі можуть знадобитися вашим рідним та друзям, що мають певні хобі або потреби»

- Доволі часто при облаштуванні нового помешкання або при капітальному оновленні старого ми намагаємося почати життя «з чистого листа»: купуємо нові оздоблювальні матеріали, меблі, товари повсякденного вжитку, позбавляючись часом унікальних старих речей, -- говорить Тетяна Денисенко. -- А дарма, бо дубова паркетна дошка, сходинки, перила, балясини, дерев’яні двері, яким десятки років, можуть зіграти не останню роль в новому інтер"єрі, а бабусин буфет або крісло можуть стати у ньому головними акцентними деталями — при цьому корисними та функціональними.

— Чимало людей сьогодні позбавляються громіздких радіол 1960−80 років, музичних центрів, програвачів, відеоплеєрів. Чи варто викидати їх або виносити у гараж?

- Думаю, все залежить від того, наскільки такі речі для вас особисто цінні. Для когось це мотлох, який захаращує помешкання, а для того, хто захоплюється музикою, радіола чи програвач можуть стати у інтер"єрі ретро-акцентом, який буде нагадувати про щасливі дитячі та юнацькі роки або про улюбленого діда, який цінував цю річ. У такому випадку вона може стати вашою сімейною реліквією, яка передаватиметься від покоління до покоління.

— Що робити з кришталевими вазами та келихами, які, мабуть, збереглися у кожній родині?

- Виберіть з них ті, що вам дійсно дуже подобаються і нарешті звільніть їх з сервантного полону та почніть використовувати за призначенням. Дозвольте собі щоденно пити мінеральну воду з вишуканого келиха чудовоі чешської якості. Кришталеві салатниці, фруктовниці, цукерниці чудово поєднуються із сучасним посудом і стануть справжньою окрасою вашого домашнього обіду чи вечері. Я і сама з величезним задоволенням користуюся кришталевими виробами з батьківського серванту у повсякденному житті. Такий підхід до речей — приклад осмисленого споживання, яке дуже важливе сьогодні у всьому світі. Кожен з нас зробить великий внесок у цю справу, якщо потурбується про те, як розпорядитися речами, котрі накопичилися у родинних оселях. Мова йде про меблі, побутову техніку та музичну апаратуру, посуд… Подивіться уважно і подумайте, що б ви хотіли залишити собі, а кому інші ваші речі могли б принести максимальну користь. Можливо, те, що вам непотрібно, може знадобитися вашим рідним, друзям, знайомим, що мають певні хобі або потреби.

Посуд з історією створює у домі затишну атмосферу

— Справді.

- Також можете дати оголошення на різні спеціалізовані платформи або віднести речі у відповідні пункти прийому. Деякий час мені довелося спостерігати особливості повторного використання речей у США. Американський ринок наповнений пропозиціями нових товарів, і люди доволі часто оновлюють своє житло, постійно позбавляються старих речей, щоб придбати нові. Зазвичай збут старих речей відбувається наступними шляхами: об"яви на відповідних сайтах в інтернеті про продаж речей, що були у вжитку, або пропозиція віддати їх безкоштовно. Цікавий досвід -- влаштування гараж-сейлів, коли у приватних гаражах влаштовується імпровізований «магазин» по продажу власних речей, про що повідомляють невеличкі таблички вздовж доріг з вказанням адреси та «періоду і часу розпродажу». Ця дуже цікава мила традиція крім усього дає можливість поспілкуватися «по-сусідськи». Також популярне виставляння речей на власному подвір’і вздовж проїзної частини для того, щоб той, кому вони потрібні, міг побачити, зупинитися і забрати з дороги те, що до вподоби. Можлива й безкоштовна передача речей до мереж магазинів вживаних речей або за комісійні до антикварних салонів. Речі, які залишились у будинку перед його продажем, виставляються окремими лотами на аукціон у самому будинку. Оскільки багато людей у США орендують житло, а воно зазвичай здається в довготривалу оренду без меблів, то вживані меблі та інші побутові речі досить затребувані.

«Якщо вам пощастило бути власником неушкодженої тканини поважного віку, це справжній скарб»

- Як визначити цінність старої речі?

- За допомогою інтернету можна спробувати для початку зробити це самостійно. Клеймо або позначка на посуді та статуетках допоможе з"ясувати мануфактуру, приблизний період виробництва таких речей, наклад та сучасну ринкову вартість. Якщо річ рідкісна, зверніться за консультацією до мистецтвознавців, істориків, антикварів та інших фахівців цього профілю.

Яблука у дерев’яній ємності, якій чимало років, виглядають дуже апетитно

— Якщо клейма немає, чи означає це, що річ не цінна?

— Позначки може не бути, якщо столярний, глиняний або текстильний виріб виготовлений майстром вручну. Зараз в салонах декору пропонується широкий асортимент речей, що імітують такі предмети — і вони користуються великим попитом. Але, безумовно, більш цінним екземпляром є аутентичний, який ви можете знайти під шаром пилу на горищі у будинку своєї бабусі.

— Який старий текстиль можна вважати цінним?

- Той, що вироблений з натуральної сировини, а старий текстиль він тільки такий і є. Світ отримав перше синтетичне полотно у 1890 році, і обсяги його виробництва аж до 1940−50 років були дуже обмеженими і незначними. Натуральні тканини досить вразливі і схильні до пошкоджень при несприятливих умовах (волога, пряме сонячне проміння, висока температура, складні забруднення), тому якщо вам пощастило бути власником неушкодженої тканини поважного віку, це справжній скарб. Особливо варті уваги домоткані полотна минулих часів. Вони можуть бути створені за унікальними старовинними технологіями. Щодо тканин фабричного виробництва, цінуються натуральні. Варто звернути увагу на рушники та льняну постільну білизну. Безумовно, і на вишукані тканини, що зазвичай привозились у минулому столітті із-за кордону.

— Як використовувати старі тканини у інтер'єрі?

— Якщо відріз досить великий, з нього можна зробити занавіску чи штору. Більш цупку та щільну тканину можна використати для оббивки стільця, табурету, пуфу, банкетки або, скажімо, для наволочок декоративних подушок, різноманітних доріжок для сервірування столу. Особливо цінні невеличкі екземпляри оформіть у рамку з паспарту і повісьте на стіну або поставте на стелаж, комод чи консоль.

Старі меблі нададуть помешканню особливого колориту

«Двері та рами можна перевтілити в інші предмети — узголів'я ліжка, спинку лавки, основу для стелажу»

— Чи варто предмети меблів реставрувати? Чи, навпаки, у первісному вигляді вони більш цінні та колоритні?



- Моя думка, що реставрувати слід функціональні елементи — зламану ніжку чи ручку, вщент пошкоджену тканину в м'яких сидіннях стільців. Все інше -- на особистий розсуд. Дійсно, в первісному вигляді речі цінніші та більш колоритні, але треба враховувати, як, де, ким і для яких потреб ця річ буде далі використовуватись.

— Як вписати вживані речі в сучасний інтер’єр?

- Це може бути один предмет з важливим акцентним навантаженням. Наприклад, старовинна дерев"яна шафа для посуду з рясним різьбленим оздобленням на фоні мінімалістичних архітектурних форм, поруч с високотехнологічними сучасними меблями та технікою. Дуже стильно виглядають різноманітні комоди, старовинні двері, дзеркала у вручну вирізаних дерев"яних рамах. Поціновувачам мінімалістичних інтер"єрів або ж власникам невеликих помешкань, де кожний дециметр цінний, можна порадити використовувати невеликі функціональні старовинні предмети. Наприклад, скриньки в якості органайзерів. Ящики в перевернутому вигляді можуть слугувати столиком, так як і старий стілець чи ослінчик, зроблені у далекі часи власноруч. Якщо ослін більший і довший, можна його використати в якості пристінної консолі у передпокоі. Старовинний посуд, чаші для фруктів, скляні вироби здатні створити у помешканні особливу атмосферу. Двері та рами можна перевтілити в інші предмети — узголів'я ліжка, спинку лавки, основу для стелажу.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з майстром Валерієм Забережним: «Коли викладаю фото своїх меблів у соцмережах, чимало людей думають, що вони справжнi, а не лялькові».

Фото з альбому Тетяни Денисенко

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