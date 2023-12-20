Не нова атака: у «Київстарі» прокоментували ранкові проблеми зі зв’язком у деяких абонентів

В середу, 20 грудня, у 5 регіонах України оператора «Київстар» спостерігалися технічні проблеми з голосовими послугами.

Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров.

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За його словами, йдеться не про нову атаку, а про ліквідацію наслідків попередньої. Технічні проблеми спостерігалися. Вони були повязані зі швидкістю відновлення й стабілізацією системи.

Як наголосив Комаров, роботу, на яку зазвичай потрібні місяці, фахівці зробили за години.

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«Були деякі компроміси, на які ми йшли, і зараз ми це виправляємо», — сказав він.

Нових проблем зі зв'язком чи послугами у компанії не очікують. Зараз усі нюанси вирішується паралельно з наданням послуг.

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Станом на зараз відновлені усі сервіси на 100% по всій території України та за кордоном. У понеділок почалася робота з відновлення міжнародного роумінгу й у вівторок вона була завершена. «Київстар» працює без будь-яких обмежень.

Гендиректор компанії також зауважив, що поки важко оцінити, чи багато абонентів відмовилися від послуг «Київстару». Наразі ще є проблеми з внутрішніми системами аналітики, які ще відновлюють. Дослідити питання відтоку користувачів можна буде дещо згодом.

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Тим часом розслідування СБУ щодо кібератаки триває. За словами Комарова, після нього буде зроблені фундаментальні висновки. Вони стосуватимуться багатьох компаній, що суттєво залежать від IT-інфраструктури.

«Захист будувався на трохи інших принципах. Ми усе це поставили під питання, розробили нові принципи разом з командою СБУ і почали впровадження нових методологій. У нас є дуже проста ціль зробити „Київстар“ максимально захищеним від будь-яких нових і додаткових ризиків», — відзначив гендиректор компанії.

Він також додав, що досвід «Київстару» й остаточні висновки, які будуть зроблені після завершення розслідування, допоможуть убезпечити від подібних атак інші високотехнологічні компанії України. В майбутньому це будуть або рекомендації, або директиви.

Нагадаємо, що за фактом кібератаки на національного оператора мобільного зв’язку СБУ відкрила кримінальне провадження. Відповідальність же за атаку на «Київстар» взяли російські хакери, заявивши про знищення 4 тисяч серверів компанії.

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