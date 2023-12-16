21 грудня 2023

Якось так вийшло, що про цю відмінність пінгвінів останнім часом в інтернеті стали писати досить часто, ставлячи її в приклад людям — істотам, менш співчутливим до своїх родичів. Йдеться не про всіх цих птахів, а тільки про імператорських пінгвінів. Тобто найбільших і найважчих із сучасних видів сімейств пінгвінових. Їхній середній зріст становить близько 122 см, а вага коливається між 22 і 45 кг.

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Так от, коли температура опускається до -50 С, а антарктичні вітри посилюються до 200 км/год, імператорські пінгвіни збиваються в тісну купку, щоб не дати замерзнути собі та своїм яйцям із пташенятами.

Слід зазначити, що такий спосіб зігрітися — досить складний, адже пінгвіни повинні рухатися у такт, щоб постійно заміщувати вільний простір та зберігати тепло. Щохвилини пінгвіни просуваються на 5−10 см.

Вченим навіть довелося створити математичну модель на основі покадрової зйомки, щоб спробувати зрозуміти фізику руху тісного натовпу пінгвінів. Але питання про таке незначне, на перший погляд, пересування так і залишилося до кінця нерозкритим. Можливо, пінгвіни, роблячи маленькі кроки, тим самим намагаються не лише зігрітися, а й постійно перевертають яйця, щоб обігріти їх з усіх боків.

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Дослідники зазначають, що під час сильних морозів лише імператорські пінгвіни збиваються у тісні групи. На відміну, наприклад, від пінгвінів Аделі, які зігріваються парами на обмеженій гніздовій території. До речі, перебуваючи біля узбережжя Антарктиди в середньому близько 10 місяців, імператорські пінгвіни, будучи морськими птахами, полюють виключно в море. Вони харчуються рибою, кальмарами та крилем.

Полюють зазвичай у групах. Ці групи прямують прямо в косяк риби і швидко в ньому нападають на здобич, клюючи все поспіль. Дрібну здобич вони їдять прямо у воді, а з більшою випливають на поверхню, щоб вже там її з`їсти. Під час полювання пінгвіни долають великі відстані, нерідко досягаючи швидкості до 3−6 кілометрів на годину та опускаючись на глибину до 35 метрів. За потреби вони можуть провести під водою до 15 хвилин. Чим більше світла, тим глибше вони пірнають, тому що їхнім головним орієнтиром при полюванні є зір, а не слух чи ехолот.

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Колонії імператорських пінгвінів зазвичай перебувають у природних укриттях: за стрімчаками і великими крижинами з обов'язковою наявністю ділянок відкритої води. Найбільші колонії налічують до десяти тисяч особин. Часто імператорські пінгвіни пересуваються лежачи на череві, працюючи лапами та крилами.

Вивчаючи їхню здатність підтримувати один одного, вчені помітили, що для того, щоб зігрітися, саме імператорські пінгвіни збираються в щільні групи, всередині яких температура може досягати 35 градусів тепла (!) за температури навколишнього повітря нижче 20 °C. Постійне ж переміщення пінгвінів від краю групи до її центру у звороньому напрямку дозволяє всім перебувати в рівних умовах. Ну, і як тут, скажіть, людям не повчитися у них цієї дивовижної здібності?

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Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.