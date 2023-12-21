«Всі слова про військових, наших захисників, наших котиків і зайчиків — це лайно. А правда лежить попелом в урні», — Юрій Гудименко

Боєць ЗСУ Юрий Гудименко, який отримав тяжке поранення на фронті, розповів, з чим стикаються родичі загиблих героїв, поки вирішується питання зі створенням Національного військового меморіального кладовища.

«Вчора поруч зі мною на брифінгу щодо ситуації у Міністерстві ветеранів сиділа мати загиблого «азовця», — пише Юрій Гудименко, описуючи ситуацію зі створенням військового меморіалу на своїй сторінці у соцмережах. — Прах її сина стоїть у неї вдома.

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Тому що у міністерстві ветеранів їй казали: не ховайте його на звичайному кладовищі, ось-ось буде національній військовий меморіал, поховаєте там. Буквально два-три місяці. Потім ще два. І ще три. І ще. І ще.

Більше року попіл, який був тілом їі сина, стоїть непохованим. І ця жінка вже майже не плаче. Але і не живе. Більше року.

По меморіалу є лише ескізи.

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І ця жінка далеко не одна.

І коли ти чуєш це, раптом стає так, що слів замало.

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І стає соромно. Але не знаю чому.

Бо якщо так стається, значить хворе все суспільство.

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І всі слова про військових, наших захисників, наших котиків і зайчиків — це лайно.

А правда лежить попелом в урні.

Я не знаю, що тут можна сказати. Але я впевнений, що ми на це не заслужили. Жоден живий чи мертвий військовий не заслужив цього. Ось і все, що я хочу сказати".

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Фото із соцмережі

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