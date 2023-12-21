Стало відомо, як «Київстар» компенсує абонентам збитки від атаки хакерів
В компанії «Київстар», яка зазнала потужної атаки хакерів, повідомили про відновлення всіх сервісів та розповіли, яку компенсацію через збої в роботі оператора отримають клієнти.
В компанії зазначають, що:
- Скасовують наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;
- Виділяють 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.
Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:
- Абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;
- Бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;
- Користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.
Нагадаємо, що масштабний збій в «Київстарі» стався 12 грудня. Поступово сервіси відновлювали, але певні труднощі виникали й напередодні — у 5 регіонах спостерігалися технічні проблеми з голосовими послугами.
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