Стало відомо, як «Київстар» компенсує абонентам збитки від атаки хакерів

В компанії «Київстар», яка зазнала потужної атаки хакерів, повідомили про відновлення всіх сервісів та розповіли, яку компенсацію через збої в роботі оператора отримають клієнти.

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В компанії зазначають, що:

Скасовують наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;

Виділяють 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

Абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;

Бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

Користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

Нагадаємо, що масштабний збій в «Київстарі» стався 12 грудня. Поступово сервіси відновлювали, але певні труднощі виникали й напередодні — у 5 регіонах спостерігалися технічні проблеми з голосовими послугами.

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Фото Pixabay

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