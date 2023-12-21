В’ячеслав Узелков оголосив про заручини

Колишній боксер, а зараз фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який раніше був одружений на Марині Боржемській, здивував новиною про кардинальні зміни в особистому житті. На своїй сторінці у Facebook він оголосив про заручини, позначивши події у статусі: замінив з «неодружений» на «заручини».

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«Ми разом. Нарешті ми це зробили і ми разом і до кінця», — так прокоментував зміни у своєму житті Узелков.

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І’мя своєї обраниці він не розголошує та й взагалі не афішує особисте життя. Коли буде весілля, він також не повідомляє.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков раніше вже повідомляв про наміри одружитися в 2021 році та 2022 році. Проте до весілля справа так і не дійшла. Можливо, цього разу спортсмен налаштований більш серйозно.

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У 2018 році Узелков зі скандалами розлучився з Мариною Боржемською, яка звинуватила його в аб'юзі та небажанні брати участь у вихованні дітей.

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Своє особисте життя Марина не афішує, лише натякнула на нові стосунки.

Фото: instagram.com/uzelkov_official

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