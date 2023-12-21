Зеленський підписав закон, що забороняє кредитування любителів азартних ігор: як він працюватиме

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, за яким усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що людина не страждає залежністю від азартних ігор, а родичі ігроманів зможуть звертатись із заявою, аби залежних внесли до «чорного списку».

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Відтепер давати в борг людям із залежністю від азартних ігор, які беруть в борг щоб пограти, буде заборонено, пише Судово-юридична газета.

Як раніше пояснила співавтор законопроекту № 9422 (розроблявся спільно з Нацбанком), народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, «ми прописали окрему процедуру, за якою рідні тих, хто набирається кредитів, щоб пограти, зможуть звернутися до КРАІЛ/суду із заявою, де повідомити про те, що людина позичає для цілей гри».

Тоді, за її словами, держава внесе відповідну відмітку про такий факт в реєстр, який веде КРАІЛ. І усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що відмітки в реєстрі щодо особи немає, а якщо відмітка буде, то не видавати кредит.

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За порушення цієї заборони кредитора оштрафують.

«Тому якщо для вашої сім'ї близька проблема оформлення кредитів кимось з ваших рідних на ігри в казино, на гральних автоматах чи ставки букмекерам, зверніться до КРАІЛ, і пройдіть процедуру внесення відомостей про це в реєстр — більше кредитів вашому рідному не даватимуть», — підкреслила депутат.

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Крім того, оманлива реклама кредитів буде під забороною. Національний банк слідкуватиме за тим, щоб уся інформація, що наведена в рекламі кредиту, відповідала дійсності.

Ще одним нововведенням є те, що відомості про всі видані кредити передаватимуться до бюро кредитних історій. Так кредитори бачитимуть, наскільки закредитованим є позичальник, та чи зможе він повернути кредит.

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«Усім кредиторам потрібно буде перевіряти кредитоспроможність осіб, які просять у борг. Зараз існують випадки, коли кредитори роблять це формально, видаючи кредити тим, хто від початку не здатний їх повернути, сподіваючись на повернення кредитів згодом через жорсткі дії пов'язаних з ними колекторських фірм. Якщо Нацбанк бачитиме продовження цієї практики, вони запровадять додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності і каратимуть за їх невиконання», — зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, у цьому проекті дуже високі штрафи за порушення вимог кредиторами.

«Це наш з регулятором свідомий вибір. Щоб оплата порушення не стала частиною бізнес-витрат, яку можна собі дозволити», — заявила авторка.

Як писали «ФАКТИ», раніше у парламенті погоджували законопроєкти щодо спрощення умов погашення окремих споживчих кредитів для ВПО й осіб, які проживають на уражених війною територіях.

Фото Офісу президента

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