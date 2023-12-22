Різдвяний калач за рецептом Тетяни Литвинової: ваша кума та рідні точно будуть у захваті (відео)

Вже 25 грудня в Україні настане Різдво, до якого всі господині намагаються приготувати найсмачніші страви, починаючи, звичайно, з куті з маком і медом.

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Проте мак можна використати і для приготування ще однієї обрядової страви — калача.

Про спосіб його випікання розповіла відома українська кулінарна експертка і господиня Тетяна Літвінова.

Смаколик за її рецептом виходить надзвичайно пухким, з великою кількістю начинки, при цьому не занадто солодким і не дуже жирним.

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«Така страва сподобається не лише всім гостям, але навіть прискіпливій кумі», — упевнена кулінар.

Тісто

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Для опари: молоко 100 г (тепле), цукор 50 г, борошно 50 г, дріжджі сухі 5 г.

Для основного замісу: борошно 500 г, молоко 150 г, гарбузове пюре — 100 г, яйце — 1 шт, вершкове масло кімнатної температури — 50 г, сіль 10 г, ванільний цукор — 15 г + опара

Начинка

Мак — 150 г, цукор — 60 г, вершкове масло — 30 г, горіхи волоські — 100 г, цукор — 30 г.

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Приготування

Для приготування опари змішайте цукор з борошном та сухими дріжджами, додайте тепле молоко. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце ~25−30 градусів.

До готової опари додайте молоко, гарбузове пюре, яйце, сіль, ванільний цукор, вершкове масло та борошно. Замісіть тісто і вимішуйте, почи не стане еластичним, і щоб не липло до рук. Залиште відстоятися на 1−1,5 години, знову підмісіть.

Розділіть на 2 частини, розкатайте кожну з них в прямокутник та викладіть зверху начинку.

Закрутіть в рулет і закріпіть краї. Зʼєднайте між собою, заплівши «косу» з тіста.

Змастіть молоком та зробіть надрізи дуже гострим ножем зверху.

Знову дайте підійти 20−30 хвилин і випікайте 55−60 хвилин при 180 градусів.

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