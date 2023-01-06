Меню на Різдво: які 12 страв повинні бути на столі на Святвечір

Святвечір або Святий Вечір — традиційна вечеря напередодні Різдва Христового. Християни східного обряду його відзначають 6 січня. Уся сім'я сідає за святковий стіл, на якому лише пісні страви. Їх має бути дванадцять — за кількістю апостолів та місяців на рік.



Головна різдвяна страва — кутя. Обов'язково має бути узвар — компот з сухофруктів. Господині також готують борщ, голубці з пшоном, рибу, вінегрет, салат з квашеної або свіжої капусти, тушкують капусту з грибами, варять картоплю або кашу, квасолю, ліплять вареники з капустою, грибами, картоплею, маком, рибою, смажать гриби.



Зазвичай на Різдвяний святвечір їдять пісні страви, а тому й салати мають бути відповідними. Найпоширеніші варіанти — салати зі свіжих, відварених або квашених овочів.



Трапеза починається з куті, а потім голубці, вареники, рибу, капусту та інше, й запивають компотом.



Кутя символізує єднання з Богом, пшениця в ній — це тема життя і смерті, єднання світу живих зі світом померлих, мак — символ мучеництва, безневинно пролитої крові, мед — чистоти.

Як приготувати кутю з пшениці.



Інгредієнти:



Пшениця — 250 г

Родзинки — 100 г

Мак — 100 г

Горіхи грецькі — 100 г

Мед — 200 г

Сіль — щіпка Приготування: Зерна пшениці залити холодною водою та залишити на ніч набухати. Потім воду злити, пшеницю добре промити.

Додати у пшеницю воду у співвідношенні 1:2 (500 мл). Варити пшеницю до готовності приблизно 1−1,5 години.

Обсмажені волоські горіхи порубати ножем.

Мак та родзинки залити окропом на 10 хвилин.

До меду додати теплу воду (0,5 склянки) та перемішати до розчинення меду.

До маку додати трохи медового сиропу. Подрібнити мак.

Зварену пшеницю промити холодною водою.

Додати до пшениці медовий сироп, мак, родзинки та волоські горіхи. Ретельно перемішати.

Узвар — друга за популярністю страва у Святвечір. Він символізує нове життя, народження, дароване людині Богом. До напою з сухофруктів обов'язково потрібно додати мед.



Борщ. На Святвечір готується пісний борщ з овочів, який заквашується заздалегідь приготовленим квасом з буряка. Він символізує кров дітей з Віфлеєму, яких Ірод наказав вбити.



Капусняк. Для приготування капусти використовують капусту, яка є символом міцності та простоти одночасно, єдності навколо однієї основи — Христа.



Хліб. Хліб, калач символізують смерть та воскресіння: зерно кидають у землю, воно «вмирає», але дає плоди, тим самим «воскресаючи».



Риба. Риба — це символ християн. Три риби з однією головою або переплетені символізують Святу Трійцю.

Горох та квасоля. Горох з квасолею символізують відродження після занепаду, символ Божої весни. Також вони символізують єдність роду, бо всі за різдвяним столом — як горошинки в одному стручку.



Часник. На святвечір часник кладуть по кутах столу, а потім їдять, щоб зуби не хворіли. Він символізує здоров'я та очищення від гріхів.



Голубці. Назва «голубці» вказує на символ — голуба, який несе Божу любов, символізує Святого Духа, красу та силу, отриману від Бога Творця. А головне — символізує мир.



Пампушки. Пампушки символізують святих на небі, які отримали вічне життя повіривши в Ісуса Христа. Символ свята, радості, достатку та щастя дарує Бог.



Каша. Каша — символ продовження роду та єднання людей. Також вона символізує плодючість худоби, врожайність земель та працьовитість господарів.



Вареники. Вареники символізують достаток та ситість. Господь призначив місце людини в Царстві Божому, де він житиме добре «як вареник у маслі».



Нагадаємо, римокатолики, протестанти та частина православних християн відзначали Святвечір 24 грудня.

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