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Легкі закуски до Нового року: смачно і бюджетно

22:30 26 грудня 2023
Легкі закуски на шпажках до Нового року

Закуски на шпажках давно завоювали серця гурманів. Це красиво і смачно, і головне — можна нагодувати чимало гостей. Важливо проявити креативний підхід. Адже, якщо немає якогось інгредієнта, його можна замінити іншим. Важливо, щоб інгредієнти поєднувалися за смаком.

Ось кілька варіантів таких закусок, запропонованих кулінаркою Ардією Діаманті. До речі, нагадаємо рецепт рулетиків із кабачків і баклажанів із курячим філе.

- Замість декоративних шпажок можна використовувати звичайні зубочистки, — каже Ардія Діаманті. — До вашої уваги три рецепти. Готувати такі закуски потрібно безпосередньо перед подачею, щоб вони не втратили презентабельного вигляду. Подавати на блюді або таці.

Закуска «Фета — виноград — авокадо»

Нанизати на шпажку кубик фети, ягоду синього винограду, шматочок авокадо і ягоду білого винограду. Смачно і красиво! Фету можна замінити бринзою або моцарелою.

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Закуска «Чері — твердий сир — оливка»

Нанизати на шпажку шматочок (у вигляді кубика) підсмаженого на оливковій олії багету, оливку, кубик твердого сиру і чері.

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Закуска «Червона риба — чері — авокадо»

Усі інгредієнти нанизати на шпажку в довільній послідовності. Авокадо можна замінити свіжим огірком.

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Нагадаємо рецепти «рулетиків зі скумбрії» та «рибки під шубою».

Фото з альбому Ольги Сметанської

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